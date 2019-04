Döbeln

Zehn Bäume, acht Apfel-, ein Birnen- sowie ein Pflaumenbaum, haben auf einer Wiese in Döbeln Nord, nur 200 Meter von der Kita Tausendfüßler entfernt, einen Platz zum Wachsen gefunden. Die kleine Streuobstwiese gehört den Kindern der Döbelner Kita „ Tausendfüßler“. Ein halbes Jahr nach der Apfelbaumaktion in der Kelterei Sachsenobst im November 2018, erhielt die Kindertagesstätte die ihnen zugesagte Streuobstwiese in Döbeln Nord. Möglich gemacht hat dies die TAG Wohnen, in dem sie dem Kindergarten die Fläche kostenfrei zur Verfügung stellt.

Gepflanzt wurde vergangene Woche (Foto) unter fachmännischer Begleitung von Hans-Dieter Bierig, Obstanbauberater der Obstland Dürrweitzschen AG, und mehr als 30 großen Kinderaugen. 160 Kitakinder im Alter von drei bis sechs Jahren übernehmen ab sofort die Baumpflege und Ernte der Früchte. So werden sie miterleben, dass eine Apfelblüte anders aussieht als die Blüte einer Pflaume und es Sonne, Regen und Zeit braucht, bis ein Apfel reif ist und gegessen werden kann.

„Eine Streuobstwiese im Wohnquartier ist, wie den eigenen Garten vor der Tür zu haben“ schwärmt Dirk Förster-Wehle, Leiter der TAG Wohnen in Döbeln. Mit der Streuobstwiese komme eine persönliche Note ins Wohnquartier und werde bestenfalls über mehrere Generationen weitergegeben.“ Jahr für Jahr können die Kinder entscheiden, ob sie das Obst frisch verzehren oder es in der Kelterei Sachsenobst zu Saft pressen lassen. „Mit der Baumpflanzaktion erhoffen wir uns, dass sich der Lohnmostgedanke stärker von der älteren auf die jüngere Generation überträgt“, erklärt Ronny Thiele, Geschäftsführer der Kelterei Sachsenobst.

Von Thomas Sparrer