Team Günther Holz siegt in Clennen

Die Mannschaft um Günther Holz mit Spielern aus Sitten und Clennen blieb zum 47. Skatturnier in der Sporthalle Clennen ungeschlagen. Als Sieger in der Einzelwertung ging Thomas Seidel aus Erlau aus dem Turnier hervor. Dieses wird zweimal jährlich ausgetragen und ist mit um die 200 Teilnehmern das größte in Mittelsachsen. Nächster Termin ist der 17. Februar 2018.