Leisnig

Werkzeug in die Hand genommen und Start frei... Ganz so fix geht es dann im Hort von Leisnig in Mittelsachsen doch nicht zu Werke, denn so klein die Drechselbänke von Marino Heber auch sind – wer sie bedienen möchte, muss drauf achten dass alles sicher vonstatten geht.

Jungs Feuer und Flamme – Schutzbrille Pflicht

Schutzbrille tragen ist deshalb schon mal Pflicht. Das Drechseln kommt in den Ferienspielen in Leisnig bei den Kindern gut an, weiß Hortleiterin Grit Seifert. „Die Jungs sind zumeist gleich Feuer und Flamme, weil sie sich für die Technik interessieren.“

Neben dem Drechseln wird eine Malwerkstatt angeboten. Stella ist hier mit Unterstützung von Annett Heber am Werk. Quelle: Bartsch Bartsch

Mädchen neugierig auf kreative Möglichkeiten

Die Mädchen würden sich etwas verhaltener an die Sache wagen. Es reize sie dann aber schon sehr, wenn sie die gestalterischen Möglichkeiten für sich entdecken. Ein Malangebot, bei dem Annett Heber die Kinder anleitet, ergänzt das handwerkliche Drechsel-Experiment.

Erste Geschenke für Weihnachten

In den Herbstferienspielen entstehen auf diese Weise schon so manches Weihnachtsgeschenk für die Eltern. Momentan werden in Leisnig 50 Kinder in den Ferienspielen betreut.

Von Steffi Robak