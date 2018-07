Leisnig

Einen Schaden von insgesamt 50.000 Euro richtete am Dienstag der Laubenbrand in der Leisniger Gartengruppe „An der Linde“ an, wie die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung mitteilte. Man gehe davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursachte. Nähere Details konnten die Beamten derzeit noch nicht nennen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Zuvor waren bereits die Brandursachenermittler vor Ort, um nach dem Auslöser des Brandes zu forschen.

Viel mehr als verkohlte Holzreste blieben am Brandherd nicht übrig. Quelle: Sven Bartsch

Bereits am Dienstag sprach die Polizei von vier Lauben, die durch das Feuer beschädigt beziehungsweise zerstört wurden. Zudem schlugen die Flammen auf die Kegelbahn des ehemaligen Vereinsheims, das unmittelbar am Rande der Gartengruppe steht, über. Dem Brand fielen dabei nicht nur große Teile des langgezogenen Gebäudetraktes zum Opfer, auch darin gelagerter Hausrat ging komplett in Flammen auf.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Leisnig und den umliegenden Ortschaften sowie Hartha, Gersdorf und Waldheim. Die Kameraden rückten mit insgesamt zwölf Einsatzfahrzeugen an. Alarmiert wurde gegen 11 Uhr mit der Ansage „Laubenbrand mit Verpuffung“, wie René Gentzsch, Einsatzleiter und Vize-Wehrleiter der Leisniger Feuerwehr, am Dienstag am Rande der Löscharbeiten sagte.

Von André Pitz