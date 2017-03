Rosswein/Döbeln/Leisnig. Das ehemalige Amtsgericht von Roßwein bekommt einen neuen Besitzer. Ein Bieter hat bei einer Aktion am Dienstag in Dresden den Gebäudekomplex per Telefon für 224 000 Euro ersteigert. Auch für die beiden Wohn- und Geschäftshäuser am Körnerplatz 8 in Döbeln und am Markt 22 in Leisnig fanden sich Käufer.

Die einstigen Gerichtsgebäude an der Döbelner Straße 58 in Roßwein auf einem knapp 11 000 Quadratmeter großen Grundstück waren zuletzt Flüchtlingsunterkünfte und gehörten davor zur Außenstelle der Hochschule Mittweida. Eigentümer war bislang der Freistaat. Wer das Objekt ersteigerte und was damit passieren soll, ist noch nicht bekannt. Vize-Bürgermeister Peter Krause (Die Linke) war bei der Auktion im Dorint Hotel Dresden dabei und berichtet: „Zum Mindestgebot in Höhe von 180 000 Euro lag bereits ein telefonisches Kaufangebot vor. Im Saal saß ein seriös aussehender Mann mit Fliege, der sich ebenfalls für die Roßweiner Immobilie interessierte und mit bot. Es gab dann ein Hin und Her zwischen dem Mann mit Fliege und dem Telefon-Bieter. In 2000 Euro-Schritten ging es nach oben. Nach dem Gebot von 224 000 Euro vom Telefon-Bieter stieg der Mann im Saal aus.“

Peter Krause war nach Dresden gefahren, um als Vertreter der Stadt Roßwein einen ersten Kontakt zum künftigen Eigentümer der dominanten und markanten Immobilie zu knüpfen und Unterstützung bei deren Entwicklung anzubieten. Da letztlich ein Bieter per Telefon den Zuschlag erhielt, wurde daraus nichts. Krause: „Nun müssen wir warten, bis die Stadt darüber informiert wird, wer der neue Besitzer ist.“ Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) bestätigte, dass die Stadt eine Kopie des Kaufvertrages erhält. Die Kommune braucht diese Information, zum Beispiel um einen Adressaten für Grundsteuerbescheide zu haben. „Ich hoffe sehr für Roßwein, dass jetzt wirklich etwas Neues aus dem Komplex entsteht und dass ihn die Besitzer nicht jahrelang ungenutzt liegen lassen.“

Den höchsten Einzelauktionserlös der Frühjahrsauktion in Dresden erzielte mit 426 000 Euro das um 1930 erbaute Wohn- und Geschäftshaus am Körnerplatz 8 in Döbeln. Das Mindestgebot lag bei 350 000 Euro. Das Haus am Markt 22 in Leisnig kam für 19 000 Euro unter den Hammer.

Von Olaf Büchel