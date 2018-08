Döbeln

Diesen Interessenten für ein Kommunionskleid wird eine junge Mutter nicht vergessen. Sie hatte das Teil bei Ebay-Kleinanzeigen im Internet eingestellt. Die Tochter fungierte als Modell auf dem Bild, das jedoch nur ihre Rückansicht und kein Gesicht zeigte. Am 5. November 2016 meldete sich laut Anklage in den frühen Morgenstunden ein Mann, der vorgab, sich für das Kleid zu interessieren. Dann kündigte er aber in derben obszönen Worten an, sich an dem Kind zu vergehen, wenn er das Kleid abhole. Ein Dutzend ähnlicher Fälle listet die Anklage auf. Es war extrem abstoßend, was Staatsanwalt Dr. Reuter als Tatvorwürfe aus dem Anklagesatz vortrug. Überwiegend drohte der Anrufer mit dem schweren sexuellen Missbrauch des jeweiligen Kindes – auch eines Babys – einmal mit der Vergewaltigung der Mutter. Diese Straftaten sind Verbrechen. Das Gesetz sieht mindestens ein Jahr Haft als Strafe dafür vor. Jemanden anderem oder dessen Angehörigen so etwas anzukündigen, ist als Bedrohung strafbar.

Öffentlichkeit draußen

Auf der Anklagebank saß nun ein 36-jähriger Deutscher, den die Staatsanwaltschaft als Anrufer ermittelt hatte und jetzt der Bedrohung und Beleidigung in mehreren Fällen angeklagt hatte. Der Mann räumte fast alle Tatvorwürfe ein, allerdings hinter verschlossenen Türen. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Uhlenbrock, hatte beantragt, die Öffentlichkeit auszuschließen und Strafrichterin Marion Zöllner hat dies dann beschlossen. Bei dem, was der Angeklagte sagte, ging es um Details seines Sexuallebens – laut Gesetz ein schutzwürdiges Interesse. So blieben im Prozess gegen den Telefon-Widerling dessen Geständnis, die Beweisaufnahme und damit einige Zeugenaussagen sowie die Schlussvorträge geheim. Es war aber deutlich zu sehen, dass die Taten mindestens eine der Frauen sehr erschreckt, verängstigt und aufgewühlt haben müssen. Eine Zeugin verließ den Gerichtssaal unter Tränen.

Bundesweit Geschädigte

„Positiv ist zu werten, dass der Angeklagte mit seinem Geständnis vielen Geschädigten die Aussage erspart hat. Obwohl es denen möglicherweise geholfen hätte, hier dem Angeklagten mal sagen zu können, was seine Anrufe angerichtet haben“, sagte Richterin Zöllner, als sie das Urteil begründete, dass sie gegen den alleinerziehenden Vater eines Sohnes verhängte. Die Zeuginnen waren aus ganz Deutschland angereist, aus dem Norden, aus dem Süden und dem Westen. Die allermeisten brauchten wegen des Geständnisses nicht auszusagen.

Voll schuldfähig

„Ich kann mich in die Gefühlswelt der Muttis und Vatis hineinversetzen und nachvollziehen, dass sie fast gestorben sind aus Angst um ihre Kinder“, sagte Richterin Zöllner. „Auf dem Gebiet der Sexualtherapie muss etwas passieren bei Ihnen“, sagte die Richterin zu dem 36-Jährigen und fasste damit das Gutachten des forensischen Psychiaters Dr. Peter Kalus zusammen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Der Sachverständige hatte in nichtöffentlicher Sitzung sein Gutachten erstattet. Er kam laut Richterin Zöllner zu dem Schluss, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist.

Motiv: Sexuelle Erregung

Ein Jahr und zehn Monate soll der Döbelner nun ins Gefängnis, wenn es nach dem Amtsgericht Döbeln geht. „Für eine Bewährung war kein Raum“, sagte die Richterin. Sie begründete dies damit, dass der Angeklagte bereits unter doppelter Bewährung stand, als er die Taten beging, um die sich der Prozess am Mittwoch drehte. Außerdem ist er einschlägig vorbestraft. Es ist gut möglich, dass der Döbelner den Frauen am Telefon die widerlichen Dinge erzählte, weil ihn das sexuell erregte. „Eine Zeugin hat geschildert, Geräusche wahrgenommen zu haben, die darauf schließen lassen, dass der Angeklagte an sich herummanipulierte“, sagte die Richterin dazu. Sie erklärte auch, dass die Haftstrafe nur ein Ziel hat: Die Öffentlichkeit vor dem Mann zu schützen.

Schwere Zeit

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sollte es Bestand haben, liegen schwere Monate vor dem Döbelner. Mit solchen Straftaten wird er in der Gefängnis-Hierarchie nicht gerade zur Cremé de la Cremé gehören.

Von Dirk Wurzel