Die große DAZ-Umfrage zum Thema Parken in Döbeln zeigt eine deutliche Unzufriedenheit unter den Autofahrern mit der Parksituation. Fast 700 Menschen haben ihre Meinung am Telefon oder Online geäußert. Der Auftrag an die Stadtverwaltung ist eindeutig: Brötchentaste belassen und mehr Parkplätze schaffen, vor allem am Biergarten auf dem Obermarkt. Und die Politessen dürfen gern etwas strenger sein.