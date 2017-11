Telekom stellt in Kriebstein auf IP-Telefonie um

Kriebstein. Schon seit einiger Zeit ist die Deutsche Telekom damit beschäftigt, alte Anschlusstechnik gegen eine internetbasierte Lösung umzutauschen. Bis Ende kommenden Jahres will der Telekommunikationsriese damit fertig sein. „Weit mehr als 10 000 Behörden und Einrichtungen in Bund, Ländern, Landkreisen und Gemeinden sowie etwa vier Millionen Beschäftige im Öffentlichen Dienst sind davon betroffen“, steht in einer Beschlussvorlage des Kriebsteiner Gemeinderates geschrieben. Denn auch die Gemeinde ist von der Umstellung betroffen und muss dafür nun neue Technik anschaffen. Dem stimmten die Gemeinderäte einstimmig zu.

Anschlusstechnik wird umgestellt

„Klassische Telefongespräche und Meldungen der Einbruchmeldeanlagen werden dann als Internet-Datenpakete übertragen. Das kennt man unter dem Stichwort ’Voice over IP’ schon länger, doch Ende 2018 werden auch das analoge Festnetz und das digitale Telefonnetz ISDN komplett von IP-Telefonie abgelöst“, wird in der entsprechenden Vorlage ausgeführt. Unter diesen Voraussetzungen können weder die Telefonanlagen noch die Einbruchmeldeanlagen in der Gemeindeverwaltung und Grünlichtenberger Grundschule weiter ordnungsgemäß funktionieren. Also wurden entsprechende Ausschreibungen vorbereitet.

Neue Telefonanlagen

Die Chemnitzer BSZ GmbH erhielt dabei den Zuschlag für beide Telefonanlagen. „Da das Unternehmen bereits die vorhandene Telefonanlage in der Gemeindeverwaltung betreut, kann auf einen verlässlichen Partner zurückgegriffen werden. Das überzeugte auch die Mitglieder des gemeinsamen Technischen und Verwaltungsausschusses, die sich bereits im Vorfeld für die Angebote des Chemnitzer Unternehmens aussprachen, „zumal nun für die Telefonanlagen beider Haupteinrichtungen der Gemeinde Kriebstein ein Ansprechpartner fungiert.“ Demnach werden rund 4 400 Euro für die Telefonanlage in der Gemeindeverwaltung und etwa 2 200 Euro für die der Grundschule Grünlichtenberg fällig.

Alarmanlagen werden ersetzt

Der Zuschlag für die Erneuerung der beiden Alarmanlagen ging an Alarm- und Sicherungsanlagen Kluge aus Hainichen, die für knapp 6 000 Euro die Technik IP-fähig machen. „Die vorhandene Alarmanlage in der Gemeindeverwaltung ist 20 Jahre alt und somit nicht IP-fähig. Aufgrund des Alters muss die Anlage komplett ersetzt werden“, wird in der Beschlussvorlage begründet. Das System in der Grundschule hat lediglich acht Jahre auf dem Buckel, sodass in diesem Fall nur das Wählgerät ersetzt werden muss.

Alle Maßnahmen sind über das Investitionskraftstärkungsgesetz „Brücken in die Zukunft“ förderfähig, von der Gemeinde entsprechend angemeldet und im Haushaltsplan 2017 eingeplant.

Von André PItz