Region Döbeln

Ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen – das erwägt eine Expertenkommission, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums arbeitet. Der Verkehrsminister selbst, Andreas Scheuer, bezeichnet diesen Vorschlag „gegen jeden Menschenverstand“. Dabei zeigt die deutsche Verkehrsstatistik deutlich den Zusammenhang zwischen Tempo und Sicherheit auf Autobahnen auf. Auch der Ausstoß einiger Tonnen Kohlendioxid ließe sich durch ein solches Limit verhindern. Und: In Europa verbietet nur Deutschland die Raserei auf der Autobahn noch nicht prinzipiell, sondern lediglich streckenweise.

Die Döbelner Region liegt gleich an zwei der wichtigen Verkehrsadern, an der A4 und der A14. Viele Menschen pendeln aus dem Raum Döbeln zur Arbeit in die umliegenden großen Städte. Sie interessiert natürlich, wie die Politiker aus der Region zu diesem Thema stehen.

Mehr Tote in Österreich trotz Limit

„Der Vorschlag zum Tempolimit auf deutschen Straßen kommt in regelmäßigen Abständen immer wieder auf die politische Tagesordnung. Solange keine Begründung dahinter steht, die generelle Geschwindigkeitsbegrenzungen notwendig machen und nur wieder Leute und Institutionen dahinter stehen, die gerne Gründe zur neuen Abzocke suchen, unterstütze ich diese Forderung nicht“, sagt Veronika Bellmann, mittelsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete.

Gegen ein Tempolimit auf Autobahnen spreche, dass 60 Prozent aller tödlichen Unfälle auf Landstraße passieren, auf denen bereits ein Tempolimit gilt. 31,6 Prozent des Verkehrs laufe über Autobahnen. Dort aber würden nur zwölf Prozent aller Verkehrstoten und 7,5 Prozent aller Verletzten gezählt. Bellmann: „Zudem kommen in Deutschland auf eine Milliarde gefahrener Kilometer 3,1 Tote. In Österreich sind es 4,8 und dort gilt auf der Autobahn Tempo 130.“

„Nicht mehr Umweltschutz“

Laut der CDU-Politikerin führe ein Tempolimit auch nicht zu mehr Umweltschutz. Der Straßenverkehr sei für etwa zwölf Prozent der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Der Anteil würde um maximal 0,3 Prozent sinken, dass allerdings nur, wenn die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 120 Stundenkilometern liege. Mit Tempo 130 wäre der Effekt noch geringer. „Viel effizienter wäre es, die Zahl der Staus zu reduzieren. Flexible Tempoleitsysteme, die das Tempo der Verkehrssituation anpassen und damit den Durchfluss erhöhen und zugleich für mehr Sicherheit an Problemstellen sorgen, sind die intelligentere Lösung und meine Wahl“, sagt Bellmann. Flexible Tempoleitsysteme würden schon seit 2006 unter dem Modelltitel dWiSta (Dynamischer Wegweiser mit integrierten Stauinformationen) erprobt und könnten in den Regelbetrieb überführt werden. Hinter dem „dynamischen Wegweiser mit integrierten Stauinformationen“ verberge sich eine sinnvolle Freitextanzeige auf Autobahnen mit gezielten Tempohinweisen, die die jeweilige Verkehrssituation berücksichtigen würden. Sobald es die Verkehrssituation erfordert, werde über die Leitsysteme Tempo 80 oder 60 angezeigt , um den Verkehr im Fluss zu halten. Das funktioniere besser als dauerhaft Tempo 130.

Mit einem einheitlichen Tempolimit rettet man nicht das Klima und wird auch die Sicherheit nicht erhöhen, so Bellmann. „Die linken und grünen Verbotsritter leisten aber einen Beitrag dazu, das Autoland Deutschland weiter zu verunsichern und zu schädigen. Schon Bertolt Brecht wusste: Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Schlächter selber“, zitiert die Christdemokratin. Und weiter: „Den derzeitigen Run auf die Grabredner der Autonation Deutschland versteht kein normaler Mensch – besonders dann nicht, wenn das wirtschaftliche Wohl und Wehe des Landes von dieser Branche so abhängig ist, wie wir es sind.“

Mit Limit weniger aggressiv

„Prinzipiell bin ich für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen. Das kann aber nur als Teil eines Gesamtkonzepts dabei helfen, nachhaltigen Klimaschutz zu betreiben“, sagt Henning Homann, Döbelner SPD-Landtagsabgeordneter. Homann meint damit vor allem die Verlagerung von Güterverkehr von der Straße auf die Schiene und den Ausbau des ÖPNV. Die Wiedereinführung der Bahnverbindung Döbeln – Dresden würde vor Ort einen Beitrag dazu leisten. Homann: „Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man in Ländern mit Tempolimit entspannter reisen kann, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer viel weniger aggressiv unterwegs sind. Gleichzeitig sehe ich, dass viele Pendlerinnen und Pendler auch zukünftig auf das Auto angewiesen sind, deshalb möchte ich nicht, dass das Tempolimit unter 130 Kilometern pro Stunde liegt.“

Kaum noch uneingeschränkte Abschnitte

„Ich bin gegen ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Es trägt nicht zu einer nennenswerten Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie des Umweltschutzes bei“, sagt der Döbelner CDU-Landtagsabgeordnete Sven Liebhauser. Er verweist darauf, dass es auf deutschen Autobahnen kaum noch unlimitierte Abschnitte gibt. Das bedeute, dort wo eine Begrenzung geboten ist, erfolgt sie bereits jetzt, um der Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen. Um die Sicherheit weiter zu erhöhen plädiert der CDU-Politiker für ein stärkeres Überholverbot von LKW an Unfallschwerpunkten.

Autoindustrie könnte Schaden nehmen

Auch Bernd Wetzig, stellvertretender Kreischef der FDP in Mittelsachsen, lehnt ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ab. „Es gibt meines Erachtens keinen plausiblen und vernünftigen Grund für ein generelles Tempolimit und damit eine weitere Einschränkung der Bürger. In der Folge müsste dieses ja auch wieder überwacht und Verstöße müssten abgestraft werden“, sagt der Döbelner. Nach Wetzigs Auffassung gibt es schon jetzt viel zu viele Einschränkungen, bei denen er weder bei Verkehrsaufkommen und Sicherheit noch beim Zustand der Autobahn einen Sinn erkennen kann. „Ich denke auch, dass die deutsche Autoindustrie weiteren Schaden nehmen könnte, da es ja keinen Sinn machen würde, höher motorisierte und damit teurere Modelle auf den Markt zu bringen“, sagt Bernd Wetzig.

120 Stundenkilometer reichen

„ Die Linke ist für ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde. Dabei geht es nicht nur um die Einsparung von Schadstoffen und Kohlendioxid, sondern auch um stressfreies Fahren und damit um die Verkehrssicherheit. Wenn ich den Unfallschwerpunkt Nossener Dreieck betrachte, dann gefährdet man mit zu schnellem Fahren nicht nur sich, sondern vor allem andere“, sagt Marika Tändler-Walenta, Vorsitzende der Linken in Mittelsachsen. Die Linke würde zudem die Idee der Regierungskommission unterstützen, den Schienenverkehr wieder zu stärken. Tändler-Walenta: „Was natürlich nach den Streckenstilllegungen auch in unserer Region zunächst etwas makaber klingt.“

Diskussion irrational und populistisch

„Angesichts der schweren Unfälle und länger werdenden Staus auf unseren Autobahnen wäre ein Tempolimit das Gebot der Vernunft“, erklärt der Mittelsachse Wolfram Günther, Grünen-Fraktionschef im Sächsischen Landtag. Die Staubilanz habe er als starkes Argument auf seiner Seite: Allein in Sachsen seien letztes Jahr die Staus um fast 25 Prozent gestiegen. Die Staulänge allein in Sachsen sei um ganze 7 000 Kilometer gewachsen – auf 34 279 Kilometer. Günther: „Nicht nur aus der Verkehrsforschung, auch aus der Praxis wissen wir, dass Staus und Unfälle maßgeblich von den gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Autobahn bestimmt werden. Ich weiß, dass die Diskussionen über ein Tempolimit in Deutschland sehr irrational und durchaus populistisch geführt werden. Die Debatten darüber sind ungefähr so, wie wenn man in den USA über das Recht diskutiert, auf der Straße mit Waffen herumzulaufen. Neben Deutschland gibt es nur ein einziges Land auf der Erde ohne ein Tempolimit: Afghanistan.“

Von Olaf Büchel