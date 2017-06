Seit die Stadt einen neuen Mitarbeiter im Ordnungsamt hat, heißt es, werde verstärkt geblitzt im Stadtgebiet. Auffällig ist in der Tat: Auf dem Obermarkt in Döbeln ist der dunkelblaue Skoda Roomster gefühlt häufiger anzutreffen als früher. Was den einen ärgert – weil er teure Fotos von sich bekommt, freut andere. Diejenigen nämlich, die sich bei Polizei und Ordnungsamt darüber beschweren, dass in der verkehrsberuhigten Zone die Wenigsten tatsächlich zur Verkehrsberuhigung beitragen.