Teurer Nieser auf der Autobahn: BMW kollidiert mit Anhänger – über 10 000 Euro Schaden

Striegistal. Ein Nieser kommt einem BMW-Fahrer teuer zu stehen. Der Mann war am Sonnabend auf der A4 in Richtung Chemnitz unterwegs. Nahe der Anschlussstelle Berbersdorf musste er plötzlich niesen. Dadurch kam sein Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Wohnanhänger Adria, der von einem Pkw VW gezogen wurde. Die beiden 38-jährigen Fahrer wurden nicht verletzt. Doch am BMW stehen nun 7 000 Euro und am Wohnanhänger 3 500 Euro Sachschaden zu Buche. Der Unfall ereignete sich gegen 20.40 Uhr.

Von daz