Region Döbeln

Der Neujahrstag lässt durchatmen: Der Knallerqualm ist weg, Hundebesitzer gehen in Döbeln mit ihren entspannten Vierbeinern wieder Gassi. An Briefkastenanlagen werden die verbarrikadierten Einwurfschlitze wieder freigelegt. Von einer „ruhigen Silvesternacht“ im Altkreis Döbeln kann, der Natur der Dinge gehorchend, kaum die Rede sein – wenngleich die Polizei keine schweren Zwischenfälle meldet. Was bleibt, ist Knallermüll auf öffentlichen Straßen und Plätzen.

Die Tücken des letzten Strohhalms Angesichts des Bodennebels um Mitternacht zum Jahreswechsel mag manchem der Widersinn der Feinstaub-Debatte sowie der Diesel-Satanisierung in den Sinn kommen. Oder, um vom nächsten Widersinn zu sprechen: Der letzte Strohhalm, darf oder soll man sich seiner noch bedienen? Auch wenn er aus Plastik und seine Verwendung (oder schon der Besitz?) ab jetzt verbotswidrig ist. Das teuflische Objekt offenbart seine perfide Plastik-Müll-Natur dann, wenn es ums Wegwerfen geht. Was ist also schlimmer: Plastikgegenstände behalten und sinnvoll weiter verwenden oder sie als gesetzeskonformer Bürger sofort in den Müll werfen und sich dabei so richtig gut fühlen? Millionen Besitzer von tonnenweise Jahreswechsel-Munition ergriffen jedenfalls den sprichwörtlichen letzten Strohhalm, um sich ihrer Bürde zu entledigen: Öffentlichkeitswirksam abbrennen, das Zeug, damit alle sehen, wie ernst es gemeint ist. Wer den Rest von den öffentlichen Straßen und Plätzen dann nicht aufsammelt und in der eigenen Mülltonne entsorgt, hat nicht kapiert, dass Feuerwerk teurer Dreck ist, den man fremden Leuten aufhalst. Steffi Robak (s.robak@lvz.de)

Verärgert dürften die Bewohner eines Eigenheims in Ostrau von ihrer Silvesterfeier nach Hause gekehrt sein: Wie die Polizei meldet, brachten Unbekannte zwischen dem 31. Dezember 19.30 Uhr und 1. Januar 2 Uhr in ihr Haus in der Bergstraße ein. Die Diebe waren durch ein aufgehebeltes Fenster ins Innere gelangt, hatten alle Räume nach Wertsachen durchwühlt und waren letztlich mit einem erbeuteten Handy geflüchtet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls führt die Kriminalpolizei. Zudem werden Zeugen gesucht, denen im Tatzeitraum im Bereich der Bergstraße fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Möglicherweise haben Anwohner Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter Telefon 0371 387/3448 bei der Kriminalpolizeiinspektion in Chemnitz entgegengenommen.

In Waldheim wurde die Feuerwehr am Neujahrstag gegen Mittag zu einem Brand an die Hauptstraße gerufen. Nahe einer Lagerhalle, von ehemals Auto Walter, geht von einer Papiertonne ein Feuer aus. Zirka 100 Quadratmeter stehen in Flammen. Die Feuerwehrleute fahren das Gelände von der Bergstraße aus an, erledigen noch die Restlöschung. Ob der Brand im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern steht, ist nicht sicher.

.

Von Steffi Robak