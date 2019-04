Rosswein

Metallisches Klopfen klingt durch den Raum, die Töne tropfen. „Versucht, eure Wahrnehmung zu schulen!“, ruft Anne-Kathrin Klatt den beiden Männern im Bühnenbild zu. Alexej und Ales Vancl, beide ganz in Schwarz gekleidet, bewegen sich langsam, konzentriert. Aufeinander zu, voneinander weg. Mal mit Blickkontakt, mal ohne.

Gemeinsam mit Regisseurin Anne-Kathrin Klatt probt die kleine, zweiköpfige Theaterkompanie für das neue Stück des Theaters Figuro. Theater Figuro, das sind Alexej und Ales Vancl aus der Ukraine und aus Tschechien, die seit knapp einem Jahr ihren Lebensmittelpunkt in Roßwein an der Wunderburg haben. „ Wandlung“ heißt das neue Stück aus der Feder von Alexej Vancl, am 21. April feiert es im Döbelner Theater Premiere. Die Produktion wird gefördert durch den Kulturraum Erzgebirge-Mittelsachsen und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Auch die Städte Freiberg, Döbeln und Roßwein sind als Unterstützer beteiligt. Nicht zuletzt dank der Beteiligung des Projekttheaters Dresden an den Materialkosten konnte die Inszenierung in Angriff genommen werden.

Proben im Roßweiner MFM

Für die Umsetzung haben sich die beiden Männer, die das Stück nicht nur geschrieben haben, sondern wie bei jeder ihrer Produktionen auch als Schauspieler, Bühnenbildner und Ausstatter fungieren, Regisseurin Anne-Kathrin Klatt ins Boot geholt. „Das ist ein großes Glück für uns, sie ist eine enorme Bereicherung“, freut sich Alexej Vancl. Der Fokus der 46-jährigen Dozentin für Tanz, Bewegung und Animation im Fachbereich Figurentheater, die viel mit dem Goethe-Institut zusammenarbeitet, liegt auf der Verbindung von Figur, Animation und Bewegung. „Nimm den anderen mit in deine Wahrnehmung, ohne direkt Bezug auf ihn zu nehmen“, fordert Anne-Kathrin Klatt. In dem Raum des MFM in Roßwein, den das Theater Figuro für die Proben angemietet hat, lasse sich hervorragend arbeiten. Der Boden sei perfekt geeignet, um darauf zu tanzen, sagt Ales Vancl.

Starkes Thema für Jugendliche und Erwachsene

Im Stück von Alexej Vancl geht es um Grenzen. Grenzen im Kopf, emotionale Grenzen, territoriale Grenzen. Und es geht um Angst. Angst vor dem was uns fremd ist. Angst, die von einem System kultiviert wird. Aus Unsicherheit heraus, aus Unwissenheit entstehen Aggressionen gegenüber dem, was wir nicht kennen.

Das Besondere: Es wird kein einziges Wort gesprochen. Gesagt allerdings wird viel. „Es ist ein starkes Thema, vor allem auch für die Jugend“, sagt Anne-Kathrin Klatt. Geeignet ist das Stück für Jugendliche ab 14 Jahren, weshalb es nach der Premiere auch direkt Vorstellungen für Schulen in Döbeln und in Freiberg geben wird.

Die ersten Ideen zum Stück hatte Alexej Vancl bereits vor zwei Jahren. Jetzt hat alles gepasst, um die Idee umsetzen, das Stück produzieren zu können. Weil es ohne gesprochene Sprache auskommt, ist es international aufführbar. „Wir hoffen, dass es sich mehrere Jahre trägt“, sagt Alexej Vancl, der bisher schon zehn Stücke für Kinder, vier für Erwachsene inszeniert hat.

Sprachlos? Nur bedingt

Mal lustig, mal dramatisch erzählen die beiden Spieler im neuen Stück ihre sprachlose Geschichte der Isolation – mit groteskem Tanz, Masken und Materialspiel. Dafür erscheinen die beiden in einem mittig durch einen Strich geteilten Raum. Bei jedem Versuch einer Annäherung an den Strich, die Grenze, werden die Akteure bestraft. Alles, was der Zuschauer auf der Bühne zu sehen bekommt, haben die beiden Männer selbst erschaffen. Die Kulissen sind selbst gebaut. Das Grundmaterial der Inszenierung ist Papier und Pappe – das sind die Dinge, aus denen die beiden Künstler während des Stücks immer wieder neue Objekte entstehen lassen, um sie ins Spiel zu integrieren. Ihre Sprache finden Alexej und Ales Vancl auch im körperlichen Ausdruck und Tanz. Die Musik zum Stück stammt von Komponist Dietrich Eichmann aus Berlin und sie entsteht während der Proben – als Prozess gemeinsamer Arbeit, wie das Stück selbst auch.

„ Wandlung“ – von und mit Alexej und Ales Vancl, Premiere 21. April, 19.30 Uhr Theater Döbeln, weitere Termine unter www.theater-figuro.de

Von Manuela Engelmann-Bunk