Thomas Caro: „Reparaturen fallen nach so einer Ruhepause eigentlich immer an“

Schifffahrtssaison an der Talsperre Kriebstein

Kleinere Reparaturen sind notwendig, um die Schiffe an der Talsperre Kriebstein für die Saison fit zu machen. Zweckverbandschef Thomas Caro hofft, an Erfolge von 2016 anknüpfen zu können. Derweil ebnet der Kriebsteiner Gemeinderat den Weg für Fördergelder, die in die Talsperrenregion fließen sollen.