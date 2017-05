Döbeln/Mittelsachsen. Der Alte ist auch der Neue: Die Vertreter der Wirtschaft haben den Döbelner Thomas Kolbe als Präsidenten der IHK Regionalversammlung Mittelsachsen wiedergewählt. Der Geschäftsführer der Firma Max Knobloch Nachf. setzte sich bereits ab 2010 für die Belange der hauptsächlich kleinteiligen Wirtschaft in Mittelsachsen ein. Auch zukünftig will er einen Beitrag dazu leisten, „dass die Unternehmen im Landkreis bleiben und die Region mit ihrer Wirtschaftsstruktur attraktiv für Fachkräfte und Investoren ist.“ Ebenso wurden Regina Ludwig, Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG, Andrea Gerlach, Inhaberin der gleichnamigen Goldschmiede in Freiberg und André Uhlig, Geschäftsführer der Möbelbau Sayda GmbH, ins Präsidium gewählt.

Die Unternehmer wollen in der neuen Wahlperiode die Regionalversammlung Mittelsachsen als Werkzeug nutzen, um die Wirtschaft bei der Bewältigung von Herausforderungen zu unterstützen. Als Einzelhändlerin liegen Andrea Gerlach die lebenswerten Kleinstädte in Mittelsachsen am Herzen, die mit ihren inhabergeführten Geschäften einen wichtigen Standortfaktor für die Attraktivität der Region einnehmen. Auch die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen und wie damit umgegangen werden soll, soll laut Regina Ludwig in der aktuellen Wahlperiode einen wesentlichen Stellenwert einnehmen. André Uhlig appellierte an die Unternehmer, „den Mund aufzumachen und Themen in die Regional- und Vollversammlung zu bringen, um die Wirtschaft vor Ort zu stärken“.

Zur ersten Sitzung nach der Wahl waren 21 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem gesamten Landkreis Mittelsachsen – 86 Prozent aus klein- und mittelständischen Unternehmen und 14 Prozent aus Großunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern – zusammengekommen. Die Regionalversammlung ist ein ehrenamtliches Gremium der IHK und bildet als gewählte Vertretung aller Mitgliedsunternehmen der Region die „regionale Stimme der Wirtschaft“.

Von daz