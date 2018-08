Döbeln

In der vergangenen Woche wollten Ramona Horn und Raimund Börner eigentlich das einjährige Bestehen ihrer Frozen-Creperia-Lounge Black&White in der Rathauspassage am Obermarkt feiern. Nach einem Jahr hat sich herumgesprochen, dass die Crepes und das Joghurt-Eis sowie die Kaffeespezialitäten der beiden Gastronomen richtig lecker sind.

Doch statt das kleine Jubiläum am 16. August zu feiern, ist das Café in der Rathauspassage geschlossen und suchen die beiden Inhaber bei Ebay-Kleinanzeigen nach einem Nachnutzer oder Übernehmer des Cafés samt der nagelneuen Einrichtung. Über Nacht ist das Leben der beiden sympathischen Gastronomen aus den Fugen geraten. „Unser lieber Sohn Stefan ist nach einem Verkehrsunfall an seinen schweren Verletzungen verstorben. Uns ist es deshalb nicht möglich, das Café zur Zeit zu öffnen“, teilen Ramona Horn und Raimund Börner am Eingang des Cafés auf einem Zettel mit.

Der 20-jährige Stefan studierte in Halle Betriebswirtschaft und wohnte in Leipzig. An den Wochenenden half er im Café Black&White der Eltern in Döbeln mit aus. „Seine Arbeitskleidung hängt noch unten im Café. Wir können gerade nichts wegräumen, werden an jeder Ecke des Cafés an ihn erinnert“, sagt Raimund Börner.

Die Verzweiflung der Eltern ist um so größer, weil Stefan nicht einfach bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Der junge Mann verdiente sich in Leipzig noch etwas als Pizza-Fahrer dazu. Am 2. August fuhr er gegen 21.50 Uhr mit dem Kleinkraftrad eines Pizza-Lieferdienstes in Leipziger-Eutritzsch Pizza aus. „Ein bisher unbekannter Fahrer eines (vermutlich) schwarzen Audis bog von der Mockauer Straße nach links in die Essener Straße ab und rammte den Pizzaboten. Dennoch setze der Audifahrer seinen Weg fort, ohne sich um den schwer verletzten 20-Jährigen zu kümmern und ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Der Frontbereich seines Fahrzeugs muss nunmehr Beschädigungen aufweisen“, teilte die Polizei in Leipzig am 3. August mit und veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Der 20-Jährige starb einen Tag später im Krankenhaus an den Folgen des Unfalles oder der unterlassenen Hilfeleistung.

„Unsere Verkehrspolizeiinspektion ermittelt ganz intensiv in dem Fall und geht allen Hinweisen nach. Das Unfallfahrzeug konnte zwischenzeitlich ermittelt werden und es wurde sicher gestellt“, sagt gestern Michael Fengler von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. „Derzeit läuft die Auswertung der Spuren. Die Beamten arbeiten ganz intensiv daran, den Fahrer des Audi zu ermitteln, der das Leben des jungen Mannes auf dem Gewissen hat“, so der Polizeisprecher.

Raimund Börner und Ramona Horn hoffen natürlich, dass der Unfallfahrer, der ihren schwer verletzten Sohn einfach liegen ließ, ermittelt und bestraft wird. Doch jetzt müssen sie erstmal ihren Alltag neu ordnen und die Beerdigung überstehen. Die ist am 16. September geplant. „Im Moment haben wir gerade gar keine Vorstellung, wie es dann weiter geht“, sagt Raimund Börner und dankt den vielen Kunden für das Mitgefühl.

Von Thomas Sparrer