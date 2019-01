Region Döbeln

Die Kosten für Pflegeheimplätze steigen und steigen. Damit auch die Zuzahlungen, die die Pflegeheimbewohner oder deren Angehörige leisten müssen. Wenn die Heime neue Kostenbescheide verschicken, können diese Zuzahlungen für einen Pflegeplatz monatlich um 200 bis 500 Euro steigen. Höhere Personal- und gestiegene Sachkosten sind die Hauptgründe dafür.

Hohes Durchschnittsalter im Landkreis

Wachsende Pflegekosten, Personalmangel und eine immer älter werden Bevölkerung – das sind enorme Herausforderungen, vor denen die Heimbetreiber stehen. Das Durchschnittsalter im Landkreis Mittelsachsen beträgt schon jetzt 48,3 Jahre. Die Prognose für 2030 liegt bei 49,5 Jahren. Mit 13.151 Pflegebedürftigen im Jahr 2015 stellte diese Gruppe 4,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Wert liegt über dem Sachsendurchschnitt, Tendenz steigend.

Pflegedialog der Ministerin

Im aktuellen Pflegedialog will Gesundheitsministerin Barbara Klepsch ( CDU) mit Pflegefachkräften, Trägerorganisationen, Krankenkassen und anderen Experten über die Pflege in Sachsen ins Gespräch kommen. „Wir müssen bereits heute gemeinsam gute Ansätze diskutieren und regionale Lösungen finden, damit die Unterstützung und Pflege für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft in hoher Qualität geleistet werden kann“, sagte Klepsch beim Auftakt der Reihe vergangene Woche in Rochlitz.

Aufgrund der aktuellen Situation sind allerdings viele Betroffene der Auffassung, dass das Thema Pflege schon viel früher in den Fokus gehört hätte. Von Versäumnissen und Politikversagen ist die Rede.

„Die Politik hat versagt“

Petra Schreiter, Chefin der privaten Pflege mit Herz in Hartha, beschäftigt 88 Pflegekräfte. Davon 34 in der ambulanten Pflege und 54 stationär in der Senioren Residenz an der Straße des Friedens. Seit langem kämpft sie mit Personalmangel, der, wie sie selbst sagt, symptomatisch für die Branche ist. „Wir hatten einige Leute hier, deutsche und ausländische Arbeitskräfte. Aber fast alle von ihnen hatten eine miserable Arbeitseinstellung. Eine Person haben wir behalten.“

Mehr Lohn für ihre Mitarbeiter sei zwar gut und schön, aber das ändere nichts daran, dass Nachwuchs fehlt. „Die Pflegedienste spielen sich untereinander kaputt. Das Personal wird nur hin- und hergeschoben, es fehlen qualifizierte Fachleute. Da hilft auch mehr Geld nicht.“ Schreiter ärgert die Situation maßlos. „Die Politik hat versagt in meinen Augen. Seit 15 Jahren sehen sie nur zu, wie alles schlimmer und schlimmer wird.“ Immer mehr Pflegebedürftige, immer weniger Personal – die Rechnung kann nicht aufgehen, findet die Leiterin der Pflegestelle.

Petra Schreiter (r.) und ihr Team bei der Harthaer Pflege mit Herz. Quelle: Sven Bartsch

Für den Platz im Seniorenheim müssen die Betreuten und ihre Angehörigen auf jeden Fall tiefer in die Tasche greifen – circa 200 bis 250 Euro mehr im Monat kommen oben drauf. „Damit bin ich in der Region aber bei weitem nicht die teuerste Einrichtung. Ich liege im Mittelfeld.“ Lange Zeit, erzählt sie, waren ihre Leistungen mit Abstand die günstigsten, zu ihrem Leidwesen. Es gab Probleme bei den Pflegesatzverhandlungen, mehr ins Detail möchte sie nicht gehen.

Aktuell koste ein Heimplatz 1.050 Euro im Monat, mit der Erhöhung werden es 1.250 bis 1.300 Euro. Also im Extremfall 3.000 Euro mehr im Jahr. Von den 65 Heimbewohnern gelten acht bis zehn Prozent als sogenannte finanzielle Notfälle. „Das ist noch überschaubar“, sagt Schreiter. Sie glaubt nicht, dass durch die steigenden Betreuungskosten der Prozentsatz steigt. Alternativ zum Heimplatz rät sie allerdings manchmal, je nach Zustand der Person, zu einer häuslichen Pflege.

Auch Angehörige zur Kasse gebeten

„Wir sind ein tarifgebundenes Haus. Bei uns gibt es jährliche Tarifanpassungen“, sagt Angelika Weise, Leiterin des Diakonie-Pflegeheimes „ Berta Börner“ in Roßwein. Zuletzt hätte die Anpassung insgesamt 3,6 Prozent im Jahr betragen. Die Erhöhung des Zuzahlungsbetrages nach den Pflegesatzverhandlungen Mitte des vorigen Jahres habe eher am unteren Ende der genannten Spanne von 200 bis 500 Euro gelegen, so Weise. Doch auch die Leiterin des Roßweiner Pflegeheimes sieht die steigenden Pflegekosten als ein Problem. „Politiker treffen Entscheidungen, verabschieden Gesetze, aber ganz oft sagen sie nicht dazu, wie das Ganze dann finanziert werden soll. Mehr Personal in der Pflege zu fordern, ist ja gut und schön. Doch erstens muss man es finden und zweitens finanzieren können. Dass Kosten mit auf die Bewohner umgelegt werden, bleibt da nicht aus“, erklärt Angelika Weise. Es gebe schon seit einiger Zeit auch im Diakonie-Heim Fälle, in denen Bewohner ihre Zuzahlung nur mit Hilfe von Wohngeld und Sozialhilfe bewältigen können. Die Fallzahl sei allerdings steigend. Auch Angehörige würden mittlerweile zur Kasse gebeten.

Immerhin: Vom neuen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz kann Angelika Weise mit ihrem Team ein wenig profitieren. Noch im ersten Quartal dieses Jahres gibt es Verstärkung durch eine Fachkraft, die vollständig von den Kassen finanziert wird. Doch auch an dieser Stelle gilt: Es ist sehr schwierig, überhaupt erst einmal qualifiziertes Pflegepersonal zu finden.

Nicht die letzte Erhöhung

„Ja, der Pflegeplatz kostet auch bei uns mehr. Das ist wie überall. Wenn in der Pflege mehr Lohn gezahlt werden soll, um den Beruf attraktiver zu machen, muss das Geld irgendwo her kommen“, sagt Simone Käufer, Pflegedienstleiterin im Awo-Seniorenheim in Döbeln. Im Haus gibt es 93 stationäre Pflegeplätze. Der durchschnittliche Eigenanteil für Bewohner ist auch hier gestiegen. Ausziehen müsse aber keiner. In Härtefällen helfe die Verwaltung, Zuschüsse übers Sozialamt zu beantragen. Die Pflegedienstleiterin glaubt, dass die Zuzahlung für Bewohner weiter steigen wird.

Von Olaf Büchel, Lisa Schliep und Thomas Sparrer