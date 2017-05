Ostrau. Am Sonnabend wird wieder Frühlingsfest gefeiert im Tierheim Wiesengrund in Ostrau. Der Tag, der ohnehin der Höhepunkt im Jahreskalender der Einrichtung ist, wird durch ein Jubiläumsjahr noch einmal in besonderes Licht getaucht: Denn dieses Jahr, das ganz im Zeichen des Thesenanschlags Martin Luthers steht, ist auch zum Gedenkjahr 500 Jahre Lommatzscher Pflege auserkoren. Daher wird der Ostrauer Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) das Fest am Sonnabend um 11 Uhr gemeinsam mit seiner Lommatzscher Amtskollegin Anita Maaß (FDP) eröffnen.

Doch es soll noch mehr auf die Verbindung zur Heimatregion verweisen. „Wir haben im Zelt auch eine Ausstellung zur Landwirtschaft in der Lommatzscher Pflege, mit alten Geräten“, sagt Petra Franz-Bohn, eine der Mitbegründerinnen des Tierheims und seit Jahren mit der Organisation des Festes betraut. „Das ganze Fest ist in Richtung Landwirtschaft ausgerichtet. Wir sind das erste Event im Jubiläumsjahr. Dazu passt auch das Showprogramm der Klötitzer Dreschflegelgruppe“, sagt sie.

Doch ohne die Unterstützung anderer Vereine aus Ostrau und Umgebung wäre das ganze Fest nicht möglich. So haben sich beispielsweise wieder die Rassegeflügelzüchter Ostrau engagiert und lassen Kinder unter den Besuchern weiße Tauben aufsteigen. „Im Sinne des Friedens, gerade in der jetzigen Zeit“, sagt Petra Franz-Bohn. Die Tiere finden den Weg zurück zu ihren Züchtern übrigens zuverlässig allein.

Zur Eröffnung lassen die Traktorenfreunde Ostrau ihre alten Maschinen knattern, gegen 11.30 Uhr haben die Kinder der Kita Jahnataler Wiesenstrolche ihren Auftritt im Festzelt, gefolgt von den Judokas des DSC Döbeln/Ostrau, für die extra die Tatamis (Matten) aus dem Dojo ins Zelt gebracht werden. Silvio der Zauberer ist danach für die Kinderunterhaltung zuständig.

Beim Auftritt der Linedance-Gruppe Vivian McCount und die Linedance-Friends gegen 14.30 Uhr steht auch Tierheim-Leiterin Marlis Przybilla mit auf der Bühne, die seit Jahren leidenschaftlich tanzt. Auch Bürgermeister Schilling wechselt zum Nachmittag die Kluft und trit mit den Original Jahnataler Blasmusikern auf. Für ordentlich Bewegung sorgt um 17 Uhr für die letzte Feststunde Zumba-Kim mit ihren Tanz-Mädels.

Im Hintergrund helfen weitere Vereine und Organisationen mit, das Fest auf die Beine zu stellen, so die Ostrauer Rassekaninchenzüchter, der Schrebitzer Heimatverein, die Feuerwehr Ostrau und der Kinderförderverein Ostrau. So gibt es auf dem Gelände neben geführten Einblicken in die Versorgung der aufgenommenen Tiere auch eine Kaninchen- und Geflügelschau mit Beratung und Verkauf, Hüpfburg, Kinderschminken, Gipsfiguren bemalen, Kinderreiten, Tombola und Blinkerwand.

Von Sebastian Fink