Es wird mal wieder Frühling: Es häufen sich die Tierabgaben in Tierheimen, weil sich von den Frühlingsgefühlen inspirierte Katzen in der Umgebung umschauen beziehungsweise auf Wanderschaft gehen. Andere Variante: Die jungen Katzen vom Herbst sind ihren Eigentümern lästig und sie setzen sie irgendwo aus. Mit welchem Hintergrund auch Immer: Im Tierheim der Tiernothilfe am Leisniger Eichberg wurde zum Beispiel am Montag Nachmittag eine Samtpfote abgegeben.

Tier in Klosterbuch nicht bekannt

Aufgegriffen im Leisniger Ortsteil Klosterbuch, war sie dort erst am Vortag erstmals aufgetaucht. „Die Bürger, die die Katze abgegeben haben, meinen, das Tier stamme nicht aus dem Dorf. Die Leute würden die Tiere untereinander kennen“, sagt Rosi Pfumfel vom Tierheim.

Der rot gestromte Kater ist im Scheergrund aufgegriffen worden. Quelle: Tiernothilfe Leisnig

Bei der Katze handle es sich noch um ein recht junges Tier, schätzungsweise sei sie sechs Monate alt. Das Tier ist weiblichen Geschlechts, Fellfarbe schildpatt auf weiß.

Ebenfalls am Montag wurde ein rot gestromter Kater im Scheergrund aufgegriffen. Das Tier ist kastriert. Der Kater sei wahrscheinlich schon länger herrenlos unterwegs, ist von Parasiten befallen und hat eingerissene Ohren.

Katzen erst etwa zwei Wochen beobachten

Rosi Pfumfel vom Tierheim empfiehlt, gerade in der Frühlingszeit jene Katzen, die nicht in das Revier gehören, zunächst etwa zwei Wochen zu beobachten. Sie finden in der Regel wieder nach Hause.

Von beiden Tieren werden die Besitzer gesucht, die sich bitte im Tierheim melden und ihre Tiere wieder abholen sollen. Die Einrichtung ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 034321/13912. Geöffnet ist das Tierheim wochentags ab 15 Uhr. Wer außerhalb der Öffnungszeit eine Nachricht hinterlassen möchte, nutzt dafür den Anrufbeantworter.

Von Steffi Robak