Ostrau

Um 13.48 Uhr geht der Alarm ein: Auf der Bundesstraße B169 sind ein Pkw und ein Pick Up miteinander kollidiert. Eine der beteiligten Personen aus dem Pkw stirbt, muss tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Drei weitere Unfallbeteiligte werden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber kommt zum Einsatz. Die Berge- und Räumarbeiten dauern an.

Von daz