Leisnig

Wegen Totschlags kommt ein 32-jähriger Mann aus Mittweida vor Gericht. Am 17. Oktober soll er in Geringswalde seine frühere Lebensgefährtin getötet haben.

Ihr ehemaliger Lebensgefährte galt schnell als verdächtig. Er war nicht auffindbar. Zunächst war der Täter auf der Flucht, Die Frau erlag noch am selben Tag ihren schweren Verletzungen. Angehörige waren in Sorge gewesen, da die Frau nicht mehr erreichbar war. Die Wohnung musste aufgebrochen werden, woraufhin die 30 -jährige Frau leblos gefunden wurde.

Der mutmaßliche Täter wurde zwei Tage später auf einem Flughafen gefasst. Er wollte sich ins Ausland absetzen.

Zur Galerie Ein Mann erstach seine frühere Freundin. Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage.

Nun hat die Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 6.Dezember 2018 Anklage wegen Totschlags an die Große Strafkammer des Landgerichts Chemnitz erhoben. Der 32-jährige Angeklagte aus Mittweida wird beschuldigt, am 17.Oktober 2018 seiner ehemaligen Lebensgefährtin in deren Wohnung in Geringswalde mehrere Stich- und Schnittverletzungen in Tötungsabsicht zugefügt zu haben.

Von Steffi Robak