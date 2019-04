Ziegra

Beim Arbeitsschutz auf ihren Baustellen lassen Grit Richter und Enrico Häuptner keine Luft ran. Die beiden Geschäftsführer der STI Bau GmbH aus dem Döbelner Ortsteil Ziegra halten nun schon zum vierten Mal die Urkunde für den Nachweis für das Arbeitsschutzmanagementsystem OHRIS (Occupational Health- and Risk-Managementsystem) in den Händen. Seit der ersten Zertifizierung 2010 stellt sich der kleine Baubetrieb aller der Jahre der erneuten Kontrolle durch Katrin Hanisch und Axel Schröter von Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz. Dabei ist die Baufirma aus Ziegra mit einem Jahresumsatz von 1,5 Millionen Euro und zehn Mitarbeitern das kleinste sächsische Unternehmen das sich den Anforderungen des Arbeitsschutzmanagementsystems stellt. Der Betrieb ist mit vielen großen Unternehmen wie etwa BMW in guter Gesellschaft.

Die STI Bau ist spezialisiert auf Straßenbau, Tiefbau, Kanalbau, Abbruch, Garten- und Landschaftsbau. Aktuelle Bauprojekte hat das Unternehmen gerade in Döbeln beim Bau von Trinkwasser-Hausanschlüssen an der Dresdner Straße für den Wasserverband oder für die regionalen Abwasserverbände. Da ist die Zertifizierung bei Ausschreibungen bedeutsam. Die aktuellste Urkunde überbrachte nun vor Ostern Andrea Staude, Vizepräsidentin der Landesdirektion Sachsen persönlich in Ziegra. Dabei konnte Geschäftsführerin Grit Richter gleich mal ein paar Probleme auf den Tisch packen, bei denen sich seit Jahren nichts bewegt.

Schon vor drei Jahren bemängelte sie, dass es in der Region keine Betriebsärzte gibt. Ein solcher Arbeitsmediziner ist nämlich zwingend in das Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagement des Unternehmens einzubinden. Das Unternehmen muss seine Mitarbeiter bis nach Chemnitz schicken, um sie regelmäßig durchchecken zu lassen.„Das kostet uns wertvolle Zeit und Geld. Seit Jahren soll es sich bessern. Doch es wird eher noch bescheidener“, so Grit Richter. Seit 2010 steckt der kleine Betrieb immer wieder viel Geld, Zeit und Nerven in den systematischen Arbeitsschutz. „Das ist uns wichtig, damit unser Mitarbeiter gesund bleiben und keiner im Graben liegen bleibt“, so Geschäftsführer Enrico Häuptner. Ohrmuscheln, Helme, Handschuhe – alle Mitarbeiter werden mit entsprechender Schutzasurüstung ausgestattet. Es gibt Gefährdungsbeurteilungen, Arztuntersuchungen, Impfungen, etwa gegen Gelbsucht, weil der Betrieb im Kanalbau arbeitet. Mit Thomas Lieber von der Döbelner Service und Immobilien GmbH ist ein externer Sicherheitsingenieur als Berater eingebunden.

„Wir tun viel und der Aufwand ist enorm. Aber von Politik, Kammern und Verbänden kommt nichts“, macht Grit Richter ihrem Ärger Luft. „Auf der einen Seite soll der Mittelstand gefördert werden, auf der anderen Seite erschlagt ihr uns mit Regelungswut, Umweltzone und Ignoranz.“ Seit Jahren will die STI Bau Lehrlinge ausbilden. Doch weil im Tiefbau in der Regel von Januar bis März witterungsbedingt Winterausfallgeld gezahlt wird, stünden Lehrlinge auf dem Schlauch. „Wir telefonieren uns mit der Handwerkskammer die Finger wund, ob denn nicht zu organisieren wäre, in dieser Zeit den Berufsschulunterricht im Block zu konzentrieren. Doch es kümmert sich keiner. Und so haben wir weiter keine Lehrausbildung, obwohl wir sie dringend bräuchten“, so Grit Richter zu ihrem Gast aus der Landesdirektion. „Jetzt sind sie schon mal da. Da kriegen sie gleich ihr Fett weg.“ „Ich nehme diese Kritiken gerne mit und leite sie an die entsprechenden Stellen weiter“, so Vizepräsidentin Andrea Staude.

Von Thomas Sparrer