Döbeln

Fünf Junge Leute starteten in dieser Woche bei der Kreissparkasse Döbeln ihre Ausbildung. Vier von ihnen lernen den Beruf Bankkauffrau/Bankkaufmann, ein junger Mann startet an der Berufsakademie in Glauchau ein Bachelor-Studium. Am Freitag wurden die neuen Auszubildenden von den Vorständen Uwe Krahl und Thomas Gogolla begrüßt. Neben der theoretischen Ausbildung in Leipzig und Glauchau durchlaufen die drei jungen Frauen und zwei Männer die Abteilungen und Filialen.

Vorstand Uwe Krahl freut sich, dass die Zahl der Auszubildenden in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr wieder von drei auf fünf gestiegen ist. „Guten Nachwuchs zu finden, ist gar nicht so einfach“, berichtet Personalchefin Heike Grundmann. „Wir sind auf den Ausbildungsmessen in Döbeln und Hartha vertreten, arbeiten im Arbeitskreis Schule-Wirtschaft mit und bieten allen Interessenten vor der Ausbildung Praktika an. Denn es nützt weder den jungen Leuten noch uns etwas, wenn unsere Auszubildenden mit falschen Vorstellungen starten und dann abbrechen“, so die Personalchefin. Die neuen Auszubildenden kommen aus der Region Döbeln sowie aus Mittweida und Dresden. Zum Teil sind sie durch die Ausbildungsmessen in Döbeln und Hartha, aber auch durch Empfehlungen anderer Lehrlinge der Kreissparkasse auf ihren neuen Arbeitgeber aufmerksam geworden. Mit Praktika haben sie ausprobiert, ob der Beruf zu ihnen passt.

„In einem anspruchsvollen Auswahlprozess zählten aber nicht nur gute Noten in Mathe oder Deutsch, sondern auch wie die jungen Leute ihre Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit unter Beweis stellten“, schildert Ariane Naumann vom Personalmanagement der Kreissparkasse, die die Ausbildung der Neuen verantwortet.

Die Perspektiven der fünf jungen Leute bei der Kreissparkasse sind bestens, wenn sie die anspruchsvolle Ausbildung mit Themen wie Kontoführung, Zahlungsverkehr, Geld- und Vermögensanlage und Kreditgeschäft bestehen. „Wir können sie in unserem Haus gut gebrauchen“, sagt Vorstand Uwe Krahl. Seit vergangenem Freitag liegt der geprüfte Jahresabschluss für 2017 vor. Der bescheinigt der Kreissparkasse Döbeln beste Noten. Bei einer Bilanzsumme von rund 800 Millionen Euro betrug der Bilanzgewinn 2016 rund 448 000 Euro. 2017 stieg der Bilanzgewinn sogar auf 455 000 Euro. Mehr als die Hälfte dieser Summe schüttet die Kreissparkasse Döbeln an ihren Träger, den Landkreis Mittelsachsen, aus. „Einen Beschlussvorschlag haben wir im Vorstand erarbeitet. Darüber wird der Kreistag im Herbst befinden“, so Krahl. Denn die Kreissparkasse Döbeln ist als einzige Sparkasse im Landkreis Mittelsachsen dem Kreistag gegenüber rechenschaftspflichtig.

Mit ihrem Betriebsergebnis 2017 ist die Kreissparkasse Döbeln die drittbeste unter den 45 Sparkassen im Ostdeutschen Sparkassenverband. Mit einer Eigenkapitaldecke von rund 100 Millionen Euro ist sie die eigenkapitalstärkste Sparkasse im Osten. So kurbelt das Geldinstitut auch die regionale Wirtschaft an. Allein 2017 wurden an Unternehmen und Privatkunden Neukredite in Höhe von 105 Millionen Euro ausgereicht. Auch für 2018 wird ein ähnlich hohes Kreditneugeschäft erwartet.

Bei Service und Beratung will die Kreissparkasse ihr hohes Ansehen bei den Kunden in der Region weiter ausbauen. Auch beim digitalen Banking, etwa bei modernsten Bezahlverfahren, will sie Neues anbieten. „Der Kunde, ob jung oder alt, soll sich bei uns gut aufgehoben fühlen“, so Vorstand Thomas Gogolla. Dafür hält die Sparkasse auch ihr Filialnetz in der Region vor.

Aktuell besitzen 61 von 100 Bürgern im Altkreis Döbeln ein Girokonto bei der Kreissparkasse Döbeln.

Von Thomas Sparrer