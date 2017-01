Leisnig/Tragnitz. Zu Jahresbeginn schlossen sich die Kirchgemeinden Leisnig und Tragnitz zur Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Leisnig-Tragnitz zusammen. Die Gemeinde hat etwas mehr als 1000 Gemeindeglieder. Am Sonntag beginnt 14.30 Uhr der Festgottesdienst in der Leisniger St.-Matthäi-Kirche. Anschließend können die Gottesdienstbesucher auf einen Kaffee bleiben.

Motiv für neues Siegel gesucht

„Es wird in Zukunft nur noch einen Haushaltsplan geben statt bisher zwei, außerdem auch nur noch einen Kirchenvorstand“, erläutert Pfarrerin Katja Schulze. Sie betreute bisher beide Gemeinden und behält die nun fusionierende in ihrer Verantwortung. Die letzten Kirchvorstandssitzungen hielten die Tragnitzer und Leisniger schon gemeinsam ab.

Auch sind im jetzigen Kirchenvorstand alle Tragnitzer und alle Leisniger vormaligen Kirchvorstandsmitglieder vertreten. Zur nächsten Wahl werde sich die Mitgliederzahl reduzieren, so die Pfarrerin. Nun wird es unter anderem darum gehen, für die neue Kirchgemeinde ein neues Siegel zu finden.

Feiern und Gottesdienste bleiben erhalten

Die Angehörigen der Kirchgemeinden werden die mit der Fusion einher gehenden Veränderungen kaum spüren, denn die bisherigen Veranstaltungen gibt es weiter wie bisher. Die Jubelkonfirmationsfeiern wurden in den vergangenen Jahren sowohl in Leisnig in St. Matthäi mit einem Festgottesdienst als auch in Tragnitz mit der anschließenden Sommermusik begangen.

Es werde weiterhin in Tragnitz und in Leisnig eine Kantorei geben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird das Krippenspiel zur Christvesper unter Leisniger Beteiligung in der Tragnitzer St.-Pankratius-Kirche aufgeführt und im neuen Jahr noch einmal in St. Matthäi, wohin dann wiederum die Tragnitzer eingeladen sind. Zur neuen großen Kirchgemeinde gehören die Kirchen St. Pankratius in Tragnitz, St. Ägidien in Altenhof sowie St. Nikolai und St. Matthäi in Leisnig.

Von Steffi Robak