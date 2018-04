Tragnitzer Glockentrio schwingt wieder im Dreiklang

Ein Knopfdruck war am Sonntag besonderer Bestandteil des Festgottesdienstes in der Sankt-Pankratius-Kirche in Tragnitz. Er setzte die dritte und kleinste Glocke im Glockenstuhl per Funk und Magnet angetrieben in Bewegung. Zuvor war diese geweiht worden und damit der Dreiklang der Glocken nach langer Zeit wieder komplett.