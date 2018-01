Trainieren in Döbeln: Ran an die Gewichte und runter mit dem Winterspeck

Region Döbeln. Der Winterspeck muss runter. Das beschäftigt nicht nur Otto-Normal-Bürger zwischen Roßwein und Bockelwitz, sondern auch die Gefangenen in der JVA Waldheim. „Gefängnis spiegelt auch hier die Gesellschaft wieder. Aus Gesprächen wissen wir, dass einige Gefangene tatsächlich vor haben Gewicht zu reduzieren. Allerdings schlägt sich dies nicht maßgeblich im Besuch der Fitnessräume nieder, da diese Freizeitmöglichkeit generell sehr häufig genutzt wird“, sagt Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim.

Was die Fitnessräume drinnen von denen draußen unterscheidet: Draußen muss der Kunde mit dem Willen zur Gewichtsreduktion für die Nutzung von Hantel, Laufband und Co. bezahlen. Wie fast immer zu Jahresbeginn erleben viele Fitness-Studios auch derzeit wieder einen kleinen Ansturm. „Der Trend ist ungebrochen“, sagt Thorsten Hartwig, Geschäftsführer des Döbelner Sport- und Freizeittempels Welwel, zu dem auch ein großer Fitness- und Krafttrainings-Bereich gehört. Er schätzt, dass im Januar mehr als die doppelte Anzahl an Interessenten kommt, als sonst. Das Welwel hat sich darauf mit speziellen Aktionen eingestellt. Es gibt eine „Gute-Vorsatz-Aktion“. Für zwei bis vier Wochen können die Leute trainieren, ohne sich langfristig an einen Vertrag binden zu müssen. Das Training im Welwel ist „quer Beet“ möglich, wie Thorsten Hartwig sagt. Wer Hanteln bulxen will, um am Ende mit mehr Muckis rauszugehen, kommt genauso auf seine Kosten, wie die Freunde des Kraft-Ausdauer-Trainings. „Wir haben einen relativ großen Cardiopool“, sagt Thorsten Hartwig über die speziellen Trainingsgeräte für die Ausdauer. Und natürlich stehen die Trainer mit Rat und Tat zur Seite, stimmen das Ertüchtigungsprogramm auf die Bedürfnisse der Kunden ab.

Auch bei Martin Leimner, dem Profi für Gesundheitssport in Döbeln, werden im Januar immer mehr Leute vorstellig, die etwas für Gesundheit und Fitness tun wollen. „Wir merken die guten Vorsätze“, sagt Martin Leimner. Das Angebot ist vielseitig, reicht vom Flächentraining mit Geräten ähnlich wie im Fitnessstudio bis zu den Aqua-Kursen im Schwimmbad. Martin Leimner ist nicht nur Chef der Firma ML-Sports, sondern auch Vorsitzender des Vereins Gesundheitssport Döbeln mit 600 Mitgliedern. Dieser Verein hat am Sonnabend gleich das passende Angebot für Winterspeckweghabenwoller. Von 9 bis 13.30 Uhr besteht die Gelegenheit, sich auf ganz unterschiedliche Weise sportlich zu betätigen. Unter anderem stehen Rückengymnastik, Zirkeltraining, Tanz sowie Sling- und Langhanteltraining auf drei Feldern der Döbelner Stadtsporthalle auf dem Programm. Und das alles kostenfrei.

Kostenfrei trainieren auch die Gefangenen in der JVA Waldheim, weil „eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ein wichtiger Bestandteil der Behandlung im Strafvollzug ist“, wie JVA-Sprecherin Michaela Tiepner sagt. Nur wenn sich Gefangene im Vollzug daneben benehmen, können sie disziplinarrechtlich vom Kraftsport ausgeschlossen werden. „Prinzipiell hat aber jeder Gefangene dreimal pro Woche die Möglichkeit in den Freizeitbereichen Sport zu treiben. Hinzu kommen Sportgruppenangebote und täglich eine Stunde Aufenthalt im Freien, wo auch Sport getrieben werden kann“, so Michaela Tiepner. Drei Freizeitbereiche mit Trainingsräumen gibt es in der JVA, neben Kraftgeräten stehen auch Laufbänder und Hometrainer zur Verfügung. Da die Kapazitäten beschränkt sind, gibt es einen Stundenplan.

In Waldheim gibt es aber auch ein Fitness- und Gesundheitsstudio „Vitalis“, das jedem offen steht und das nicht hinter dicken Mauern und Stacheldraht liegt. Hier geht man auch mit Wissen gegen den Winterspeck vor. „Wir bieten einen Vortrag an, in dem es um die richtige Ernährung geht. Verbunden ist das natürlich mit Sport“, sagt Vitalis-Mitarbeiterin Uta Pöschel. Auch sie und ihre Kollegen begrüßen zurzeit deutlich mehr Kunden, als vor den Feiertagen.

Von Dirk Wurzel