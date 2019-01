von Sebastian Fink

Der Neubau eines Logistikzentrums des Verpackungsherstellers Transpak im Gewerbegebiet Mockritz könnte als erster Erfolg von Bürgermeister Jörg Burkert, seiner neu formierten Verwaltung und des Gemeinderates gelten. Im Herbst 2017 musste das Gremium nach dem überraschenden Ausscheiden von Bürgermeister Ulrich Fleischer gleich in seiner ersten Sitzung unter dem damals noch interimsmäßig agierenden Burkert und dessen Stellvertreter Sven Krawczyk über den Verkauf des letzten großen kommunalen Grundstücks im Gewerbegebiet entscheiden. Hitzig wurde debattiert über einen Verkaufspreis, den Fleischer noch ausgehandelt hatte und der vielen zu niedrig erschien. Angesichts des baulichen Aufwandes, der Transpak bevorsteht und der nun zu erwartenden Arbeitsplätze vor Ort, hat sich der Verkauf jedoch als richtig erwiesen. Die Gemeinde bekommt einen überregional aktives Unternehmen dazu und hat die Fläche sinnvoll gefüllt. Anders ist das mit den mehr als zwei Hektar, auf die der Besitzer nun eine Photovoltaikanlage setzen lassen will. Nicht falsch verstehen: Mehr Fläche für erneuerbare Energie ist angesichts des Atom- und Kohleausstiegs wichtig. Ein so großes Baufeld in einem Gewerbegebiet ist dafür allerdings zu schade – gerade angesichts der aktuell hohen Nachfrage. Hier rächt es sich, dass die Kommune das Land einst ohne Nutzungszusicherung verkauft hat und nun vielleicht zusehen muss, wie es auf Jahrzehnte für Ansiedlungen gesperrt wird.

