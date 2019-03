Ossig

Wie aufwändig Heiraten sein kann, wissen die, die es hinter sich haben. Oder diejenigen, die mittendrin sind in den Vorbereitungen auf die nahende Eheschließung. Markus Weinert weiß es auch. Der Sonnenhof-Chef ist zwar persönlich noch nicht in den Hafen der Ehe eingelaufen. Doch was es bedeutet, eine Hochzeit zu planen und den schönsten Tag im Leben vorzubereiten, kann der Betreiber des Landhotels in Ossig sehr wohl nachempfinden. Schließlich ist der Sonnenhof seit zweieinhalb Jahren nicht nur Außenstelle des Roßweiner Standesamtes, sondern bietet Heiratswilligen auch Komplettpakete für das Drumherum zur Eheschließung an. Am Sonntag gibt das Landhotel-Team bei der zweiten hauseigenen Hochzeitsmesse Einblicke in die große weite Welt der Möglichkeiten, die es beim Heiraten gibt. Abgesehen von einem Partner – den sollte man vielleicht schon haben – kann man sich Ideen für alles andere von 10 bis 17 Uhr in der Kulturscheune und auf dem großen Hof des Landhotels holen.

Mekka für Heiratswillige

Seit gestern stehen die Türen der Messe ausschließlich für jene offen, die bereits konkrete Absichten hegen und ihre Trauung samt Feierlichkeit auf dem Sonnenhof planen. Im Stundentakt empfangen Markus Weinert und seine rechte Hand Heike Schrock zukünftige Bräute und Bräutigame. Es geht um Essens- und Blumenwünsche, Deko, Musik, Programmpunkte, Torten – und, und, und.

Geheiratet wird auf dem Sonnenhof viel. Um die 50 Hochzeiten stehen für dieses Jahr an, für das nächste sind über 20 schon angemeldet. Aus Berlin, Dresden, Leipzig, viele aus der Freiberger Ecke und natürlich aus Döbeln und Umgebung kommen die Paare, die in Ossig den Bund fürs Leben schließen wollen. In diesem Jahr geht es im April los, die letzte Hochzeit steht für den 6. Dezember im Plan.

Inspirieren lassen – nicht nur für Komplettpaket

Am Sonntag bekommen Neugierige eine Vorstellung davon, was auf dem Sonnenhof in Sachen Wedding alles möglich ist. „Wir haben zu jedem Thema zwei Aussteller und es sind immer die, mit denen wir für unsere Komplettpakete zusammenarbeiten“, erklärt Markus Weinert. Im vergangenen Jahr sind einige aus dem Raum Dresden dazu gekommen, so dass es diesmal mit knapp 30 Ausstellern noch ein paar mehr als bei der ersten Messe vor einem Jahr sind. Friseure, Fotografen, Brautmoden, Hochzeitsfahrzeuge, Papeterie, Schmuck, Kosmetik, Kuchen und Torten, Feuerwerk und Feuershow, Reisebüros für die Flitterwochen, DJ und Blumenschmuck – inspirieren lassen können sich am Sonntag auch jene, die den großen Schritt vielleicht noch nicht unbedingt heute oder morgen gehen wollen.

2. Hochzeitsmesse„Trau Dich“ im Landhotel Sonnenhof in Ossig, Sonntag, 10 bis 17 Uhr

Von Manuela Engelmann-Bunk