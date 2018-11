Döbeln

Ein trauriger Musikantentreff war das am Montagmittag in der Beichaer Kirche. Ehemalige Musiker der Himmelfahrtsband oder der Döbelner Band Taifun und viele weitere gaben Karl-Heinz Börner das letzte Geleit. Der Vollblutmusiker erlag Ende Oktober im Alter von 71 Jahren einem Krebsleiden. Karl-Heinz Börner war Gründer der Mochauer Himmelfahrtsband und Mitglied der Gruppe Taifun. 1989 hatte er die Himmelfahrtsband gegründet. Die Band, die im alten New-Orleans-Stil spielt, schaffte es sogar, in New Orleans zu spielen.

Vor zwei Jahren zog sich Karl-Heinz Börner schließlich als Band-Leader zurück, blieb seinen Musikerfreunden aber treu und arrangierte auch noch Stücke für die Himmelfahrtsband.

Musiziert wurde auch auf seiner Trauerfeier und der anschließenden Urnenbeisetzung auf dem Mochauer Friedhof.

„Natürlich gab es ein letztes Ständchen für meinen Bruder. Ich selbst schaffe es allerdings nicht auf seiner Beerdigung zu spielen“, sagt Hartmut Börner, der die Himmelfahrtsband jetzt leitet.

Die Band, die sich nicht erst seit der Eingemeindung von Mochau Döbelner Himmelfahrtsband nennt, spielt auch künftig weiter. Von der Gründungsmannschaft der Himmelfahrtsband sind noch Hartmut Börner und Bernd Heutemann am Start. Verstärkt werden sie durch weitere Musiker aus ganz Sachsen.

„Im nächsten Jahr feiert die Himmelfahrtsband 30-jähriges Bestehen. Na klar werden wie dann auch immer unseren Karli bei uns haben, und er wird uns sicher immer zuhören“, sagt Hartmut Börner. Höhepunkt im 30. Jubiläumsjahr werden die Auftritte beim Dixieland-Festival in Dresden, etwa beim Riverbootshuffle sein.

Von Thomas Sparrer