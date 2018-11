Rosswein/Mittelsachsen

Werbekampagnen sollen Aufsehen erregen. Die des Landkreises Mittelsachsen gehen auch schon mal nach hinten los. Als Mittelsachsen vor Jahren mit roten Absatzschuhen auf Postkarten um Zuzüglerinnen warb, gab es Sexismusvorwürfe von den Linken und Spott von Stefan Raab. Nun versucht es die Kreisverwaltung mit einem Trickfilm, der bald als Kino-Werbung laufen soll (DAZ berichtete) – und tritt bei einigen erneut ins Fettnäpfchen.

Idee geklaut?

Fachkräfte soll das Filmchen nach Mittelsachsen locken. Doch der Geschäftsführer der Roßweiner Firma Gemeinhardt Gerüstbau Service, Walter Stuber, wirft Landrat Matthias Damm (CDU) Trittbrettfahrerei und Ideenklau vor. Damm wiederum reagiert mit Unverständnis auf eine Presseerklärung, die das Roßweiner Unternehmen dazu verbreitet hat. Das Landratsamt weist darin getroffene Ausführungen, die die Kreisbehörde betreffen, als „unsachlich und falsch“ zurück.

Premiere in Stuttgart

Im Ringen um gute Fachkräfte hatten die Roßweiner Unternehmer selbst einen Werbefilm produziert, der gebürtige Sachsen animieren soll, zurück in die alte Heimat zu kommen. Gezeigt werde der Spot zuerst in den Kinos der Städte, in denen sich besonders viele Sachsen niedergelassen haben. Als Premieren-Location sei der UFA-Palast Stuttgart ausgewählt worden.

Walter Stuber erstaunt

Im Vorfeld habe Gemeinhardt Gerüstbau Service nach eigenen Angaben die Kreisverwaltung um Unterstützung ihrer Film-Aktion gebeten. Doch wegen „angeblich fehlender Mittel“ soll der Landkreis Hilfe abgelehnt haben, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. „Umso erstaunlicher finde ich die Tatsache, dass man unsere Aktion einfach kopiert und plötzlich über 20 000 Euro an Eigenmitteln findet. Wir waren so gnädig und haben das Logo des Landkreises kostenlos in unserem Film veröffentlicht“, ärgert sich jetzt Geschäftsführer Walter Stuber. „Ich hätte nicht gedacht, dass unser Landrat mal ein Trittbrettfahrer wird und sich mit unserer Idee im vermeintlich eigenen Erfolg sonnen will“, sagt Stuber weiter.

Landrat hat kein Verständnis

Den Vorwurf des Trittbrettfahrens will das Landratsamt entkräften, in dem es über die Terminkette des eigenen Filmes informiert: „Die Kreisbehörde hat ihre Kampagne ,Mittelsachsen ist mein Platz zum Wachsen’ langfristig geplant. So arbeitete der Landkreis im vergangenen Jahr an der Erstellung des Films, der schon Ende 2017 fertiggestellt wurde – siehe auch Copyright 2017 in Sekunde 48 des Videos. Szenen daraus finden sich bereits in dem im Frühjahr vorgestellten Malbuch.“ Die Planung sei von einer ersten Präsentation des kurzen Videos im Sommer ausgegangen, da zu diesem Zeitpunkt die Überarbeitung des Internetauftritts www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de beendet war. Die Schaltung des Spots bundesweit in Kinos sei von Anfang an auf die Vorweihnachtszeit 2018 terminiert gewesen. „Nach der kurzfristigen Ankündigung des Unternehmens Gemeinhardt Gerüstbau Service zur Veröffentlichung eines eigenen Werbespots im August wurde dieser Zeitplan zugunsten der Firmenpremiere geändert, um den Effekt der Doppelung zu vermeiden“, heißt es weiter aus dem Landratsamt. Landrat Matthias Damm: „Ich habe kein Verständnis für die Reaktion des Unternehmens – hier wurde eindeutig die Sachebene verlassen. Wir haben doch das gleiche Ziel: neue Einwohner und Fachkräfte für Mittelsachsen zu gewinnen.“

Nicht korrekt sei zudem die Aussage, dass beide Filme zusammen, also im Doppelpack gezeigt werden.

