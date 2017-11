Trotz Sturm nur eine Stunde ohne Fernsehen

Rosswein. Einfach mal Urlaub machen, ist schwierig für Gabriele und Günter Winterlich. Das Ehepaar betreut die Mitglieder der Roßweiner Antennengemeinschaft hauptamtlich und das ist quasi ein Rund-um-die-Uhr-Job. Denn im Havariefall sind die Winterlichs gefragt, da glühen die Telefone. Ohne das Fernsehbild hört bei so manchem die Freundschaft auf.

Wie schnell so ein Fall eintreten kann, hat sich am 29. Oktober gezeigt, als der Sturm auch in Roßwein wütete. „Herwart“ riss an der Freileitung, die für die Versorgung der Kopfstelle der Antennengemeinschaft zuständig ist und in Folge dessen fiel eine Phase aus. Die Kopfstelle ohne Spannung – das bedeutete, dass an diesem Sonntagmittag gegen 13 Uhr ganz Roßwein ohne Fernsehbild und ohne Radio dastand. Allerdings bemerkten viele den Ausfall gar nicht, denn obwohl die Netzgesellschaft Mitnetz den Schaden erst am Mittwoch nach dem Reformations-Feiertag beheben konnte, war die Versorgung schon am Sonntag nach nur einer Stunde wieder hergestellt. Wie das? „Zu unserem großen Glück hat uns Siegfried Patzelt geholfen, eine Zwischenlösung zu finden“, bedanken sich die Winterlichs bei dem Elektriker aus Roßwein. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ganz Roßwein drei Tage auf Fernsehunterhaltung verzichten müssen.

Oft ist es diese Hilfe von Mitgliedern der Antennengemeinschaft, die dem Vorsitzenden und seiner Frau dabei helfen, der nicht immer leicht zu erfüllenden Versorgungspflicht nachzukommen, der der Verein unterliegt. Beispiel Wilhelm-Kaulich-Straße: Als dort bei Schachtarbeiten das Kabelnetz verletzt wird und gleich drei Straßenzüge ohne Fernsehen dastehen, sprang Familie Reining ein. Die wohnt in der Nähe des Kabelschadens und über den Antennenverstärker im Haus von Reining ließ sich eine provisorische Programmversorgung der Anwohner absichern. „Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar.“

Genauso wie für die Unterstützung der Familie Herlt. Das hochbetagte Ehepaar – beide über 90 Jahre alt – ermöglichte bei einem Kabelschaden in der Gartenstraße auf dem Gelände der Telekom, das Erstellen eines Provisoriums auf seinem privaten Gelände und packte selbst noch mit dabei an. Ohne dieses Entgegenkommen wäre es für einige Mitglieder eng geworden an der Fernsehfront – eine Woche hatte es in dem Fall nämlich gedauert, bis Günter Winterlich den Fehler in der Leitung lokalisieren konnte.

Von Manuela Engelmann