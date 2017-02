Döbeln. Glimpflich ausgegangen sind insgesamt drei Unfälle am Bürgergartenteich in Döbeln. So bekam ein junger Mann beim Versuch, die Eisfläche zu betreten, nasse Füße und kam mit dem Schrecken davon. Zudem brachen zwei Jungen an einem Wochenende im Januar im Eis ein. Beide konnten sich selbst befreien. „Sie kamen nass und vor Kälte zitternd, mit ihren Schuhen in der Hand in unsere Gaststätte“, schildert Claudia Würfel, Kellnerin im Bürgergarten-Restaurant. „Meine Kollegin hat die etwa zehn Jahre alten Jungen dann schnell nach Hause gefahren.“

Die Stadt Döbeln ist Besitzerin der beiden Bürgergartenteiche. „Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass das Betreten von zugefrorenen Flächen wie den Bürgergartenteichen in Döbeln auf eigene Gefahr geschieht. Eine laufende Kontrolle der Eisdicke durch die Stadt ist nicht machbar“, sagt dazu Thomas Mettcher, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Eine offizielle Freigabe von Eisflächen zum Schlittschuhlaufen durch die Stadt werde es deshalb nicht geben. Dazu komme die derzeitige wechselhafte Wetterperiode ohne konstante tiefe Frosttemperaturen.

„Außerdem sind die Bürgergartenteiche faktisch Fließgewässer. Sie werden durch den Beulebach und den Bärentalbach gespeist. In den Zufluss- und Ablaufbereichen ist das Eis daher deutlich dünner, als auf den restlichen Flächen“, erklärt Thomas Mettcher weiter.

Gerade angesichts der bevorstehenden Winterferien sollten Eltern ihren Kindern die Gefahren, die von scheinbar stabilen Eisflächen ausgehen, noch einmal dringend klarmachen.

Von T.S.