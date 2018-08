Leisnig

Mehrere Einträge ins Vorstrafenregister innerhalb von drei Jahren nach Delikten in Zwickau, Freiberg, Döbeln oder Pirna, von Einbruch, Diebstahl über Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz bis zur gefährlichen Körperverletzung, mehrere Geldstrafen, Arbeitsauflagen, und als bisherige Krönung zwei zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafen – an einem Punkt der Verhandlung stellt Karin Fahlberg, Richterin am Döbelner Amtsgericht, dem 24-jährigen Angeklagten folgende Frage, wenngleich rein rhetorisch: „Sie nehmen uns nicht ernst, oder?“

Für sechs Wochen ins Gefängnis

Eine Antwort bekommt die Juristin nicht, was sich angesichts der Tatsachen auch erübrigt. Fahlbergs Frage hat feststellenden Charakter, nimmt Anlauf auf das letztlich verhängte Urteil: Anderthalb Monate Freiheitsentzug.

Staatsanwaltschaft hatte mehr gefordert

Staatsanwältin Angelika Rickert hatte zwei Monate gefordert. Jedenfalls sind sich die Frauen einig: Keine Bewährung, ab ins Gefängnis. Und das wegen 3,20 Euro – für diesen Betrag hätte sich der junge Mann einen Fahrschein von Riesa nach Döbeln kaufen und von der Justiz unbehelligt bleiben können.

Schon mal von der Polizei aufgegriffen

Seine Schilderung, was sich wann und wie abspielte, sorgte für Verwirrung bis Sprachlosigkeit: Er erzählte vor Gericht einen Vorfall zu anderer Zeit am anderen Ort: Nachts habe ihn die Polizei aufgegriffen in einem leer stehenden Haus, wo er übernachten wollte. Ein Nebenkriegsschauplatz, um den es in der Verhandlung gar nicht ging.

Bei Dresdenbesuch Geld verspielt

Fahren ohne Fahrschein, als Erschleichen von Leistungen angeklagt, war gemäß Aktenlage auch kein Einzelfall. Hin und wieder besuche er Freunde in Dresden. An besagtem Tag habe er sein Geld in der dortigen Spielothek verloren.

Drogen, um keinen Alkohol zu trinken

Er nehme Tabletten – wie sich später andeutet, eher Drogen - die versorge ihm ein Freund, denn sonst trinke er Alkohol und dann mache er Probleme. Eine ganz dumme Ausrede, wie Staatsanwältin Rickert später die Darlegung kommentieren wird.

Geldstrafe oder Arbeitsauflage keine Option mehr

Das Maß sei voll, so Richterin Fahlberg, nur mit einer Geldstrafe oder Arbeitsauflage komme er nicht davon. Wegen der nicht gekauften Fahrkarte soll es ins Gefängnis gehen.

Tunesier will in Deutschland bleiben und arbeiten

2015 aus Tunesien nach Deutschland gekommen, beantragte der heute 24-Jährige Asyl, lebt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Döbeln, nennt als persönliche Ziele „Hierbleiben und arbeiten – als Koch“. Sein Tagesablauf bestehe im Spazierengehen.

Bundesrepublik verzichtet vorübergehend auf Abschiebung

Einen Sprachkurs bekomme er nicht, habe man ihm in seiner Unterkunft gesagt. Er hat den Status der Duldung, ist demnach ausreisepflichtig, nur dass die Bundesrepublik vorübergehend auf den Vollzug mittels Abschiebung verzichtet.

Verteidiger hält Strafmaß für überzogen

Verteidiger Ulrich Eppinger konnte schon die geforderte Haftstrafe im Plädoyer der Staatsanwältin nicht nachvollziehen, fand das weder angebracht noch zielführend und verwies auf das Übermaßverbot. Für angemessen hielt er eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro – für die Richterin nicht annähernd eine Option.

Einer, der das Klima vergiftet

Zum Angeklagten gewandt sagt sie nach der Urteilsverkündung: „Sie vergiften das Klima für alle, die hier bleiben wollen und sich an die Regeln halten. Wegen Ihnen zeigen die Leute von der AfD auf uns und sagen: Die holen wir uns hier rein!“

Von Steffi Robak