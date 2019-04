Nossen

Deutschlands erfolgreichster Kunstturner aller Zeiten kommt nach Nossen: Diesen Freitag wird Fabian Hambüchen, Olympiasieger in Rio 2016 und mehrfacher „ Sportler des Jahres“, im Sachsenhof Nossen zu Gast sein. Im Gepäck hat die Turnlegende seinen spannenden Vortrag „Mein Weg zum Erfolg!“.

Fabian Hambüchen ist auf Einladung des SV Lok Nossen und einer seiner Sponsoren zu Gast. Für die Gastgeber ist es ein ganz besonderes Event. Nachdem Hambüchen sein Buch vorgestellt hat, haben Besucher die Gelegenheit, auch selbst Fragen an de Turnlegende zu stellen. Lok-Vorstand Armin Büttner freut sich auf die Veranstaltung: „ Fabian Hambüchen fasziniert mit der Stärke seiner Persönlichkeit, seiner ausgeprägten Selbstdisziplin und Zielstrebigkeit – Qualitäten, die für jeden von uns zählen!“ Das Event mit Fabian Hambüchen beginnt am 5. April um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Eine Sitzplatzgarantie gibt es nicht.

Fabian Hambüchen errang seine größten Erfolge am Reck mit dem Olympiasieg 2016 und dem Weltmeistertitel 2007 sowie dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und der Silbermedaille 2012 in London.

