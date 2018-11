Hartha

In einem Harthaer Supermarkt an der Straße des Friedens ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr kurz vor Ladenschluss eine Angestellte (23) von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und in das Büro gedrängt worden. Der Täter forderte dort die Öffnung des Tresors und entnahm Bargeld. Weiterhin forderte er die Öffnung einer Kasse im Verkaufsraum und bedrohte dabei auch einen dort hinzugekommenen 26-jährigen Angestellten. Mit einer bislang unbekannten Summe Bargeld verschwand der Unbekannte in Richtung Nordstraße. Die beiden Mitarbeiter blieben unverletzt.

Täter trugen Oberlippenbart

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und kräftig. Aufgefallen war der Angestellten ein blonder Oberlippenbart. Er trug schwarze Kleidung und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Über den Kopf hatte er offenbar eine Kapuze gezogen und das Gesicht zum Teil mit einem Tuch verdeckt. Er sprach deutsch.

Polizei sucht nach einzelnem Mann

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wem sind am Mittwochabend in der Straße des Friedens und den umliegenden Straßen Personen zu Fuß, auf einem Fahrrad oder in anderen Fahrzeugen aufgefallen, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Wer kann Hinweise zur Identität und zum Aufenthaltsort des unbekannten Täters geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Chemnitz unter der Rufnummer 0371 387-3448.

Von daz