Döbeln

Noch ist genug Zeit für weitere Spenden. Die Aktion läuft bis Mitte Dezember.

In diesem Jahr bittet die DAZ darum, Familie Stuber aus Döbeln zu helfen. Konkret geht es um die achtjährige Tochter Josephine, die eine wichtige Therapie benötigt. Das Mädchen ist nach einer Hirnhautentzündung schwerbehindert. Ihre Eltern wollen ihr eine sogenannte Doman-Therapie ermöglichen. Diese geht ganzheitlich an den Zustand der Hirnverletzung heran. Josefines Eltern versprechen sich davon große Fortschritte für die Entwicklung ihrer Tochter. Den Krankenkassen ist diese Behandlung jedoch zu teuer. Hier kann „Licht im Advent“ helfen! Das DAZ-Spendenprojekt widmet sich dem nächsten Zwei-Tageskurs, den die Familie in Dänemark absolvieren muss und der rund 6000 Dollar kostet. Er ist für Januar 2019 geplant.

Am Tisch-Kicker geht es rund

Anlässlich der neuen Aktion „Licht im Advent“ haben die DAZ-Redakteure einmal nachgehakt, was aus den Spenden der Leser von vor zwei Jahren geworden ist:

Der mit den Spenden von 2016 finanzierte Kicker-Tisch gehört zu den Lieblings-Spielgeräten der Kinder im Spielhaus an der St.-Georgen-Straße in Döbeln. Von einem Teil der allerersten Erlöse konnte er angeschafft werden und ersetzte damals den schon sehr wackeligen Vorgänger. „Unsere kleinen Besucher nehmen den Kicker-Tisch immer wieder gern in Beschlag. Ein paar kleinere Reparaturen waren auch schon notwendig“, berichtet Manuela Seidel, eine der Betreuerinnen des Spielhauses, das vom Kinderschutzbund Döbeln unterhalten wird.

Beachtliche 3219 Kinder besuchten 2017 den Treffpunkt, und auch bis Ende Oktober dieses Jahres waren es schon wieder weit über 2000. Täglich kommen zwischen zehn und 20 Mädchen und Jungen in die Einrichtung. Wobei Andrea Wolf, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Döbeln, das Wort „Einrichtung“ gar nicht so gern hört: „Das hier ist eher ein überdachter Spielplatz, ein Ort zum Treffen, Spielen, Kommunizieren. So war es vor elf Jahren gedacht, als das Spielhaus aus der Taufe gehoben wurde und so ist es noch.“

Die Kinder können kommen und gehen, wie sie wollen, geöffnet ist montags bis freitags, 13 bis 18 Uhr. Auch etliche Flüchtlingskinder gehören zu den kleinen Besuchern. „Da geht es auch darum, durch das gemeinsame Spielen die deutsche Sprache zu lernen oder bei uns gängige Regeln zu beachten“, erklärt Andrea Wolf. Wenn wie jeden Dienstag unter ihrer Anleitung gemeinsam gebastelt wird, dann stehe neben dem Spaß auch die Stärkung des Selbstwertgefühles im Mittelpunkt. „Das habe ich selbst gemacht“, können die Kinder nach getaner Bastelarbeit sagen.

Wünsche für das bevorstehende Weihnachten haben die Spielhaus-Gäste natürlich auch. Die Mädchen hätten gerne Puppenwagen und Puppenküche. Die Jungen liebäugeln mit einem neuen, stabilen Billardtisch, der gleich neben dem Kicker stehen könnte.

Freudentränen in den Augen

Der leuchtende Bildschirm ihres neuen Laptops brachte die Augen von Ina Pusch zum Leuchten und gehört ebenfalls zu unserer Aktion „Licht im Advent“ im Jahre 2016. Das Schicksal hatte es nicht gut gemeint mit der damals 43-Jährigen. Die Döbelnerin litt an Rheuma und epileptischen Anfällen, hat keine Familie, kaum Freunde. 20 Jahre suchte die Papiermacherin nach einem festen Job. Als der in Sichtweite war, schlug der Krebs zu. Sie konnte kaum noch die Wohnung verlassen. Das Internet war ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, doch die nötige Technik fehlte. Dank der DAZ-Leser kam das Geld für einen neuen Laptop zusammen. Eigentlich mochte die ruhige, zurückgezogen lebende Frau nicht so ein Aufsehen um sie. Bei der Übergabe durch vier Wichtel von der DAZ weinte sie vor Freude. Ihre Betreuerin Andrea Reinhardt, über die der Kontakt zustande kam, Andreas Bunk von der Abteilung neuelaufkultur des Welwel Sport- und Tanzvereins Döbeln, die ihren Benefiz-Nikolaus-Lauf 2016 auch Ina Pusch widmeten, DAZ-Fotograf Sven Bartsch und DAZ-Teamleiter Olaf Büchel übergaben ihr zwei Tage vor Heilabend das neue Gerät.

Trauer um Ina Pusch

Der Laptop hat Ina Pusch ein Dreivierteljahr lang begleitet. Der Gebärmutterhalskrebs hatte Metastasen gebildet. Ina Pusch hatte Angst vorm Alleinsein und konnte mit Hilfe ihrer Betreuerin Andrea Reinhard ins Hospitz in Leipzig ziehen. „Sie hatte sich noch einen Zoobesuch und einmal Reiten auf einem Pferde gewünscht“, sagt die Betreuerin, die auch eine Ausbildung als Sterbebegleiterin hat. Den Zoobesuch haben beide noch geschafft. Vor dem Reiterhof-Termin erlag Ina Pusch im Herbst 2017 ihrem Krebsleiden. Sie wurde anonym in aller Stille in Leipzig beigesetzt, weil kein Verwandter die Beerdigung bezahlen wollte. Betreuerin Andrea Reinhardt macht das nachdenklich. „Man sieht daran, was wirklich zählt im Leben: Menschen an der Seite zu haben. Ina hatte niemanden.“ Darüber sollten wir gerade vor Weihnachten nachdenken und anderen Menschen ein „Licht im Advent“ bringen, findet die Betreuerin.

So kommt Ihre Spende an So überweise ich: Der heutigen Zeitung liegt ein bereits ausgefüllter Zahlschein der Sparkasse bei. Falls nicht, tragen Sie bitte selbst auf dem Überweisungsschein ein: Empfänger: Diakonie Döbeln; Verwendungszweck/Spendenprojekt: „Hilfe für Josefine“; Sie tragen bitte Ihren Betrag ein und überweisen dies an Sparkasse Döbeln IBAN: DE 42 8605 5462 0391 0160 24 BIC: SOLADES1DLN Spendenbescheinigung: Bis 200,00 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder dem Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für Spenden ab 200,01 Euro übersenden wir Ihnen eine Spendenbestätigung. Achtung: Dazu bitte Ihren vollständigen Namen und Anschrift auf dem Überweisungsschein eintragen! Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Möchten Sie das nicht, dann tragen Sie auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der E-Mail: doebeln.redaktion@lvz.de widersprechen. Bei Überweisungen mit kompletter Adresse gehen wir davon aus, dass Sie eine Spendenbescheinigung vom Partnerverein möchten. Wie kommt meine Spende an? Die DAZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht bis 16. 12. 2018. Ihre Spende wird direkt auf das Konto unseres Partnervereins Diakonie Döbeln für das Hilfsprojekt eingezahlt. Überschuss an Spenden: Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt, so geht das übrige Geld ebenfalls an unseren Projekt-Partnerverein.

Von Olaf Büchel und Thomas Sparrer