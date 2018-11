Kiebitz

Jetzt geht es los: Nach einem Jahr Planung und Beratung beginnt mit der Bauanlaufberatung am Dienstag der Umbau der Kindertagesstätte „Haus der Sonnenkinder“ in Kiebitz. „Die Baufirma beginnt noch in dieser Woche mit dem Abputzen des Nebengebäudes. Außerdem wird besprochen, wann welche Maßnahme umgesetzt wird, um die Kinder nicht zu sehr zu stören“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) der DAZ.

Den Auftrag für den Umbau hatte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an eines seiner Mitglieder vergeben: Hans-Jürgen Ritschel hatte mit seinem gleichnamigen Maurerhandwerksbetrieb das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und verließ für die Abstimmung den Saal. Für knapp 74 000 Euro erhielt er den Zuschlag.

30 neue Plätze im Obergeschoss

Dafür wird außer der Fassade des Nebengebäudes vor allem im Haupthaus gebaut. 30 neue Plätze sollen im Obergeschoss geschaffen werden, welches teilweise bis 2017 noch privat bewohnt worden war. Durch Trockenbauwände sollen hier zwei neue Gruppenräume, eine Garderobe, ein Erzieherbüro und ein Sanitärraum geschaffen werden.

Dadurch können künftig Kindergarten-und Krippenkinder in den Etagen getrennt betreut und bis 30 Kinder mehr aufgenommen werden als bisher. Damit reagiert die Gemeinde auf die insgesamt wachsenden Kinderzahlen in den letzten Jahren.

Baustellenlärm unausweichlich

Die Kinder müssen sich trotz aller Rücksichtnahme der Bauleute auf Baustellenlärm einstellen. Im Obergeschoss muss der Spanplatten- und Dielenfußboden aufgebrochen und ersetzt werden. Zudem werden alle Türen inklusive einer Rauchschutztür im Treppenhaus erneuert und die Fenster mit Sonnenschutz ausgestattet.

Insgesamt sind 278 000 Euro für den Umbau veranschlagt, von denen aufgrund der Leader-Förderung nur 69 000 Euro von der Gemeinde selbst zu tragen sind. Neben dem Innenausbau ist auch eine Neugestaltung des Außengeländes geplant. Der Spielplatz war bereits 2017 erneuert worden.

Fördergeld übrig

Für die Neuausstattung der 30 Plätze nach dem Umbau sind knapp 68 000 Euro vorgesehen. Inzwischen hat die Gemeinde einen Fördermittelbescheid von fast 36 000 Euro von Bund, Land und Landkreis dafür erhalten. Weil die Möbel und die weitere Ausstattung in der Vergabe an die Handelsvertretung Marlies Gorleben im bayerischen Aindling nur 46 000 Euro kosten, bleiben noch 11500 Euro Fördergeld übrig.

Dieses Geld geht nicht zurück, sondern soll in Absprache mit der Kita-Leitung und des Fördermittelgebers anderweitig den Kindern zu Gute kommen.

Von Sebastian Fink