Leisnig/Sitten. Demontage und Abtransport des umgestürzten Windrades im Windpark von Sitten schreitet zügig voran. Den Turm, der nach einem Defekt an einem Rotorblatt umgerissen wurde, schnitten Mitarbeiter der Rasmus GmbH aus dem thüringischen Königshofen per Schweißbrenner in Stücke, so dass sie per Schwerlasttransporter zum Verschrotten gebracht werden können. Abgeknickt war der Mast am 27. Dezember.

Eine knappe Woche nach der Havarie am 27. Dezember haben Experten trotz des Wintereinbruchs mit der Bergung des umgestürzten Windrades nahe der Stadt Leisnig in Mittelsachsen begonnen. Zur Bildergalerie

Nach dem Defekt bremste der Computer der Anlage selbstständig den Rotor ab. Der Schaden an einem der drei Rotorblätter sorgte jedoch dafür, dass die Unwucht der Drehbewegung den Mast umriss. Augenzeugen berichten, es habe etwa fünf Minuten gedauert, bis er zu Boden ging. In Höhe von 15 Metern knickte er ein. An gleicher Stelle eine gleich geartete Windkraftanlage neu aufzubauen, ist nicht geplant. Ende der 1990er Jahre wurden sieben Modelle des Anlagenbauers Tacke in Sitten errichtet. Nachdem das Unternehmen Eurowind Energy den Park vom Vorbesitzer-Unternehmen übernommen hatte, wurden bereits drei abgebaut.

Der vormalige Parkbetreiber ließ einige Mühlen still stehen und nicht mehr den technischen Überprüfungen unterzogen. Die Eurowind nahm vier Anlagen nach dem Durchlaufen aller technischen Prüfungen in Betrieb. Der Windpark wird derzeit umstrukturiert, bekommt neue Anlagen – weniger an der Zahl, jedoch einer höheren Leistungsklasse.

Von Manuela Engelmann