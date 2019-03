Leisnig

Was ist da bloß los bei der Firma Heiche Oberflächentechnik in Leisnig? Die Bewohner der Stadt haben im übertragenen und auch im Wortsinn die Nase voll, nämlich von dem üblen Gestank, der bei Westwind aus Richtung des Unternehmens über die Stadt hinweg zieht.

Nun brachten Bürger dies in der jüngsten Stadtratssitzung vor. Von der Verwaltung erwarten sie, dass sie in ihrem Anliegen unterstützt werden, diese Geruchsbelästigung unterbinden zu lassen. Zumal sie das Empfinden haben: Es wird immer schlimmer.

Bürger fürchten gesundheitliche Schäden

Anwohner sorgen sich außerdem darum, dass das, was dort aus der Firma in die Luft gelangt, nicht nur stinkt, sondern auch gesundheitlich schädlich ist. Nicht allein in der Atemluft, sondern überall dort, wo sich die Rückstände aus der Luft niederschlagen können, zum Beispiel im Boden. An das Leisniger Gewerbegebiet grenzen zum Beispiel landwirtschaftliche Nutzflächen.

Bei der Stadtverwaltung und auch bei Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) ist das Problem bekannt, denn in seinem Hause ist es auch schon seit längerer Zeit Thema. Er spricht davon, dass Filter eingebaut werden sollten, um die Geruchsbelästigung zu mindern. Auch habe das Unternehmen signalisiert, ihre Abluftanlagen mit höher gebauten Abzügen zu versehen.

Gestank zieht bis auf den Marktplatz

„Wenn die Belästigung immer noch anhält, ist das nicht hinzunehmen“, so das Stadtoberhaupt. Thomas Schröder vom Bau- und Ordnungsamt berichtet ebenfalls über den unliebsamen Fall: Erst in der Woche zuvor habe er selbst den Gestank wahrgenommen, und zwar mitten in der Stadt, auf dem Marktplatz. Das Unternehmen liegt am Stadtrand, im Gewerbegebiet.

Er habe daraufhin mit dem Betriebsleiter Kontakt aufgenommen, ihn sogar in die Stadtratssitzung eingeladen, damit er selbst Stellung nehmen kann.

„Zugegeben, das war etwas kurzfristig, weshalb er absagte und um Entschuldigung bat. Prinzipiell scheut er jedoch nicht die Konfrontation.“ Schröder sagt auch: Es haben sich schon mehrere Beschwerdeführer schriftlich gemeldet. Es brodelt also in Leisnig.

Drei Abteilungen beim Umweltamt des Landratsamtes Mittelsachsen befassen sich nach Schröders Worten ebenfalls bereits seit geraumer Zeit mit dem Problem. Schröder versucht den technischen Hingrund zu erläutern: In dem Unternehmen werden Oberflächen mit dem Verfahren der kathodischen Tauchlackierung veredelt. Dabei wird der Lack in die Oberfläche eingebrannt.

Abgasbverbrennung möglich, aber teuer

Anfallende Rückstände verlassen über den Schornstein beziehungsweise das Abluftsystem die Werkhalle. Das führe zur Geruchsbelästigung. Es existiere zwar technisch die Möglichkeit, die Rückstände aus der Abluft per Abgasverbrennung zu isolieren und zu entsorgen. Dafür müsste die Anlage technisch aufgerüstet werden, und dies sei mit hohen Investitionskosten für das Unternehmen verbunden. Es sei schon eine Beauflagung nach dem Bundesimmisionsschutzgesetz in Betracht gezogen worden, jedoch: Die Betriebsgröße befinde sich unter der Genehmigungsgrenze, an welcher der Betrieb gesetzlich dazu gezwungen werden kann.

Schröder: „Ich hoffe, dass das Landratsamt zu dem Schluss kommt, das Unternehmen mit entsprechenden Auflagen dazu zu bringen, damit gegen die Geruchsbelästigung auf technischem Wege tatsächlich Abhilfe geschaffen werden kann.“

Kommentar: Den Leisnigern bleibt die Luft weg Da kann den Leisnigern glatt die Luft wegbleiben: Weil die Unternehmensgröße eine gewisse Grenze nicht überschreitet, darf ein Oberflächenveredler Lackrückstände in die Umwelt blasen, wovon den Leuten schlecht wird. Dass momentan alles dem Betrieb Mögliche versucht wird, um dem Gestank Herr zu werden, soll nicht in Abrede gestellt werden. Liegt es tatsächlich daran, dass eine Entsorgungsanlage aus Kostengründen finanziell nicht zu stemmen ist, muss das trotzdem nicht heißen, dass die Bürger mit dem Gestank leben müssen. Wenn die Abluft bei einem größeren Betrieb schädlich ist und technisch aufwendig entsorgt werden muss, ist sie auch nicht unschädlich, nur weil die Firma kleiner ist, die sie verursacht. Eins muss den Leisnigern jedoch klar sein: Bleiben sie hartnäckig, kann das für die Firma das Aus bedeuten. Steffi Robak

Von Steffi Robak