Döbeln

Unbekannte haben sich an der Turnhalle des Schulzentrums „Am Holländer“ zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, haben bisher Unbekannte die Fassade mit insgesamt vier Schriftzügen beschmiert. „Diese haben dabei Maße zwischen 1,20 Meter mal 2,00 Meter sowie 1,60 Meter mal 1,20 Meter“, heißt es in einer Mitteilung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Als politisch motiviert seien die Schmierereien nicht zur werten, wie Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der Döbelner Allgemeinen Zeitung bestätigt. Den Tatzeitraum grenzen die Beamten auf das Zeitfenster zwischen Dienstag 15 Uhr und Mittwoch 9 Uhr ein. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Von ap/DAZ