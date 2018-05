Waldheim

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Freitag einen Fahrkartenautomaten am Waldheimer Bahnhof. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr am Donnerstagabend und etwa 4.40 Uhr am Freitagmorgen ereignet. Wie die Täter die Sprengung vornahmen, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Auch Angaben zur Höhe des entstanden Schadens konnten die Beamten am Freitagmittag noch nicht machen. Bestätigt ist jedoch, dass sich die Unbekannten die Geldkassette des Automaten unter den Nagel rissen.

Von DAZ