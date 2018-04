Döbeln

Die Täter sprengten den Geldautomaten. Wie sei derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der alarmierter Polizisten war niemand vor Ort festzustellen, allerdings brannte der Geldautomat und konnte letztlich gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen bislang nicht vor.

Gegen 6 Uhr wurde der Polizei zudem bekannt, dass es einen weiteren Einbruchsversuch in der Nacht zum Sonntag, gegen 0.30 Uhr, in einem Döbelner Supermarkt an der Schillerstraße gab. Ins Objekt gelangten die Täter jedoch nicht. Auch in diesem Fall liegen noch keine Schadensangaben vor. Im Rahmen der Ermittlungen werden nun mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Taten geklärt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Sonntag, zwischen 0.30 Uhr und 4 Uhr, im Bereich beider Supermärkte Beobachtungen gemacht, die mit den Straftaten in Verbindung stehen könnten? Wem sind im Bereich der Supermärkte verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen? Wem sind in den umliegenden Straßen der Supermärkte Fahrzeuge und/oder Personen aufgefallen, die sich kurz nach den Tatzeiten rasch entfernt haben?

Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter Telefon 0371 3873445 entgegen.

Von daz