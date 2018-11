Döbeln

Polizisten stellten in der Nacht zum Mittwoch an der Kreuzung B 175/Abzweig Zschäschütz am Ende einer Baustelle einen mit eingeschalteter Warnblinkanlage abgestellten, verunglückten Pkw Ford fest. Das Auto war im Baustellengelände von der teilweise fertig gestellten Fahrbahn nach rechts abgekommen, wobei es selbst und auch die Fahrbahn beschädigt wurden. Insgesamt beziffert sich der entstandene Sachschaden auf etwa 16 000 Euro. Am oder im Fahrzeug konnten keine Personen festgestellt werden. Zeugen sagten aus, dass zwei Personen nach dem Unfall und kurz vor dem Eintreffen der Beamten fluchtartig aus dem Pkw ausstiegen sind und über das angrenzende Feld verschwanden. Eine sofortige Suche nach den beiden, auch mit einem Fährtenhund, blieb ohne Erfolg.

Unfall vorausgegangen

Dem Unfall vorausgegangen war, dass die Polizisten den Ford im Gewerbegebiet „Heiterer Blick“ kontrollieren wollten und der unbekannte Fahrer sich durch Flucht der Kontrolle entzog. Auf der Flucht fuhr das Fahrzeug über den Abfahrtsstreifen auf die Bundesautobahn 14 in Richtung Dresden auf und an der Anschlussstelle Döbeln-Ost von der Autobahn wieder ab. Von da ging die Fahrt weiter über die B 175 bis zum Unfallort, wobei der Ford-Fahrer noch eine rote Ampel missachtete.

Unterstützung aus Leipzig

Unterstützt bei der Verfolgung des Ford und der späteren Suche nach den beiden Insassen des Pkw wurden die Döbelner Beamten von Kollegen der Polizeidirektion Leipzig.

Es wurde Anzeige aufgenommen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittlungen laufen.

Von DAZ