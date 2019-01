Meißen

In Meißen hat am Sonntag eine 72-jährige Spaziergängerin eine traurige Entdeckung gemacht. Sie fand ein verletztes Eichhörnchen und brachte es umgehend zu einem Tierarzt. „Dieser konnte dem Nager jedoch nicht mehr helfen“, teilt die zuständige Polizeidirektion Dresden mit.

Nachdem der Fachmann das Tier genauer unter die Lupe nahm, stellte sich schnell heraus, dass das Eichhörnchen nicht etwa in einem unkonzentrierten Moment vom Baum fiel. „Bei einer Untersuchung stellte sich heraus, dass das Tier offenbar mit einem Luftgewehr beschossen worden war“, so die Polizei. „Ein Projektil in Form eines Diabolos steckte noch im Körper.

Jetzt ermitteln die Beamten wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und suchen nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden telefonisch unter 0351/483 22 33 entgegen. Auch im Polizeirevier Meißen kann sich gemeldet werden.

Von ap/DAZ