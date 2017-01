In Döbeln hat am Sonnabend ein 36-Jähriger Anzeige erstattet, weil er beschossen worden sei. Er sei zu Fuß in einer Passage unterwegs gewesen, als ein vorbeifahrender unbekannter Radfahrer eine Waffe zückte und in seine Richtung schoss. Die Polizei fand am Tatort eine Kunststoffkugel.