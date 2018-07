Leisnig

Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 wurden am frühen Montagmorgen zwei Personen schwer verletzt und mussten stationär behandelt werden. Der Fahrer eines Sattelzuges, der mit einem angehängten Auflieger Autoteile transportierte, war von Nossen in Richtung Leipzig unterwegs, als er etwa 200 Meter nach der Autobahnauffahrt Leisnig, etwa am Ende des Beschleunigungsstreifens, nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dabei beschädigte er einen Wassereinlauf sowie etwa 40 Meter eines Wildzaunes. Wie aus der zuständigen Polizeidirektion Leipzig weiter mitgeteilt wird, gelang es dem Fahrer anschießend offenbar durch Gegenlenken, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu bringen.

Dort stellten sich Sattelzug sowie Auflieger quer. Ein darauf folgender Pkw fuhr in die linke Seite der Sattelzugmaschine. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl Fahrer als auch Beifahrer des Pkw schwer verletzt.

Zur Unfallstelle wurde die Feuerwehr Leisnig gegen 1.40 Uhr gerufen, die mit zwei Fahrzeugen anrückte. Wie Einsatzleiter René Gentzsch berichtet, war zu diesem Zeitpunkt noch die Rede davon, dass einer der Pkw-Insassen in dem Fahrzeug eingeklemmt sei und gerettet werden müsse. „Als wir an der Unfallstelle eintrafen, waren bereits beide Insassen aus den Pkw befreit und wurden medizinisch versorgt“, so Gentzsch weiter.

Zudem war die Feuerwehr Wiesenthal alarmiert worden. Die Feuerwehr Döbeln war mit ihrem Gerätewagen für Gefahrgut vor Ort. Von der Zugmaschine des Sattelzuges drohte der Diesel auszulaufen, da der Fahrzeugtank bei der Kollision beschädigt worden war. Der Diesel musste abgepumpt werden. Etwa bis 4.30 Uhr waren die Feuerwehren vor Ort, dann übernahm der Bergungsdienst die Aufgabe, die Wracks von der Straße zu holen. Dies dauerte bis etwa 8 Uhr. Die Richtungsfahrbahn musste während dieser Zeit voll gesperrt werden.

Von Steffi Robak