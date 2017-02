Nossen. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A14 bei Nossen sind am Freitagmorgen nach ersten Informationen fünf Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Polizisten. Zunächst war es in Höhe Nossen-Ost zu einem kleinen Unfall gekommen. Gegen 10.20 Uhr verlor jedoch der Fahrer eines Audi Q3 an der Unfallstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in ein Polizeifahrzeug, das den ersten Vorfall abgesichert hatte. Fünf Beteiligte erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Eine Polizistin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Autobahn wurde in Richtung Leipzig gesperrt. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Von sl