Saalbach

Am Montagmorgen hat ein auf der B175 in Richtung Hartha fahrender LKW etwa 400 Meter vor dem Abzweig nach Saalbach einen Unterlegkeil verloren. Für den nachfolgenden Rettungswagen entpuppte sich das als Problem, denn der konnte nach Angaben der Polizei wegen Gegenverkehr nicht mehr ausweichen, kollidierte deshalb mit dem Keil und wurde in der Folge beschädigt.

Ob dem Fahrer des LKW der Vorfall bewusst geworden ist, bleibt unklar. Klar ist nur, dass der Lastkraftwagen seine Fahrt fortsetzte. Wie die Polizei mitteilt, hat jedoch der Fahrer eines VW Polo den Unfall beobachtet und ist dem LKW gefolgt. Zum Unfallort kehrte er jedoch nicht mehr zurück. Die Beamten bitten deshalb den Polo-Fahrer, sich im Polizeirevier Döbeln zu melden. Gleiches gilt für alle, die den Unfall beobachten haben und Angaben zu Hergang sowie dem LKW-Fahrer machen können. Das Revier ist telefonisch unter 03431/6590 erreichbar.

Von ap/DAZ