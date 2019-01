Waldheim/Hartha

Unfallflucht am Montagmorgen: Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes fuhr aus Waldheim kommend über die Umgehungsstraße in Richtung Harthaer Kreuz. Wie die Polizei mitteilt, kam dem Einsatzfahrzeug etwa 500 Meter nach dem Waldheimer Ortsausgang ein LKW entgegen. In diesem Moment lösten sich vom Dach dessen Aufliegers mehrere Eisbrocken, die gegen die Frontscheite des Rettungswagens schlugen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird von den Beamten auf 1.500 Euro beziffert.

„Im Anschluss verließ der Fahrzeugführer des LKW pflichtwidrig den Unfallort“, so die Polizei. Deshalb suchen die Ermittler nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallverursacher und dem Unfallhergang machen kann, kann sich telefonisch unter 03737/7890 beim Polizeirevier Rochlitz melden.

Von ap/DAZ