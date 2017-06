Beim Unternehmen „Raumeffekt Die Möbelmanufaktur“ werden Wohnträume wahr – so heißt es in einem Werbeprospekt des Unternehmens von Torsten Ungnader in Sitten. Fragt man Ungnader, welchen Wunsch er gern selbst erfüllt haben würde, sagt er: Weitere gut qualifizierte Mitarbeiter für den Betrieb finden.